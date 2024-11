O 50 Best se divide entre os melhores restaurantes e bares do mundo, inclusive com rankings regionais, como é o caso do Latin America’s 50 Best Restaurants, cuja edição de 2024 acontece no dia 26 de novembro. Para esquentar os motores para a tão aguardada lista, que tal relembrar quem já conquistou as primeiras colocações no ano passado?

Qual é o melhor restaurante da América Latina atualmente?

Do menu do Maido, o xiao long bao, um dumpling recheado com caldo de frutos do mar, migrou para o Karai Foto: Lorenzo Jaar

Além da lista do Top 50 mundial, o 50 Best também anuncia o ranking específico da América Latina, com os restaurantes que estão entre os 100 melhores. A premiação de 2023 teve como destaques o Peru, com três casas na lista, e a Colômbia, com duas. Além disso, outros cinco países apareceram entre os dez melhores colocados, incluindo o Brasil, com A Casa do Porco .

Veja o Top 10 latinos do ano passado:

Maido, de Lima (Peru) El Chato, de Bogotá (Colômbia) Don Julio, de Buenos Aires (Argentina) A Casa do Porco, de São Paulo (Brasil) Fauna, de Valle de Guadalupe (México) Maito, da Cidade do Panamá (Panamá) Kjolle, de Lima (Peru) Leo, de Bogotá (Colômbia) Boragó, de Santiago (Chile) Mayta, de Lima (Peru)

Qual é o melhor bar da América Latina segundo o 50 Best Bars?

Drink do Tan Tan Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Em outubro, a lista do World’s 50 Best Bars foi anunciada em Madrid, capital da Espanha, e o grande vencedor foi o Handshake Speakeasy, da Cidade do México. Depois dele, a América Latina é prestigiada apenas nas posições sete e oito do Top 10, com o Tres Monos, de Buenos Aires, e o Alquímico, de Cartagena.

O único representante do Brasil na lista dos Top 50 foi o Tan Tan, de Thiago Bañares, que conquistou a 31ª posição no ranking mundial.

Qual o melhor restaurante do mundo segundo o World’s 50 Best Restaurants?

O colar de pérolas do Disfrutar, em Barcelona, é feito com lichia e alginato. Foto: Francesc Guillamet