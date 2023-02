6 restaurantes para entrar no clima dos filmes indicados ao Oscar

O Oscar está chegando e os indicados já foram anunciados. São filmes dos mais variados gêneros, estilos e bilheterias -- tem para quase todos os gostos. Muitos deles, aliás, nos fazem viajar por culturas, espaços, universos, indo do fundo do mar de Pandora até a Argentina dos anos 1980. Para entrar no clima, além de sugerir todos os filmes abaixo, o Paladar fez uma seleção de restaurantes que conversam com temas e cenários dos filmes.

Brendan Gleeson e Colin Farrell em um bar em 'Os Banshees de Inisherin' (Searchlight Pictures) Foto: Searchlight Pictures

São indicados de várias categorias (Melhor Filme, Melhor Figurino, Melhor Roteiro Adaptado) que podem ser uma boa desculpa para ir comer em um bom restaurante.

MII Rooftop e ‘Glass Onion: Um Mistério Knives Out’

Indicado a Melhor Roteiro Adaptado, o filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out apresenta aos telespectadores uma trama intensa, cheia de surpresas na Grécia. Em São Paulo, o restaurante MII Roofotop, localizado no complexo Vila Anália é o local ideal para visitar depois de assistir ao icônico filme e experimentar o melhor da gastronomia grega. Dentre os principais destaques da casa, a paleta de cordeiro (R$ 249) com cuscuz marroquino, caponata de legumes e manjericão. Já os peixes e crustáceos ficam disponíveis dentro de um aquário. O cliente só precisa escolher e mandar grelhar na hora.

Onde: R. Cândido Lacerda, 33, Jardim Anália Franco. 2673-5378. 12h/16h e 18h/01h (qui., 12h/16h e 18h/02h; sex. e sáb., 12h/02h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

Bistrô Parigi e ‘Sra. Harris vai a Paris’

Sra. Harris vai a Paris, indicado na categoria de Melhor Figurino, é um longa-metragem britânico coproduzido com a França e Hungria. Na trama, a Sra. Ada Harris (Lesley Manville), viaja até Paris para tentar realizar seu desejo. Em São Paulo, é possível viajar até Paris sem sair da cidade, visitando o Bistrot Parigi, do grupo Fasano. Localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, oferece pratos tradicionais da gastronomia francesa, e por lá, ainda é possível se encantar com a clássica decoração e vista para a cidade. Do cardápio, vale a pena o menu executivo (R$ 135), com salada (da casa, de búfala com tomate e manjericão, dentre outras), principal (como peixe do dia e tartare) e sobremesa.

Onde: Av. Magalhães de Castro, 12.000, 4º andar. 3198 9440. 12h/15h e 19h/23h (sex. e sáb., 12h/16h e 19h/00h; dom., 12h/18h).

Ovo Benedict com salmão defumado do restaurante Parigi Bistrot Foto: Fernando Sciarra|Estadão

Dasian e ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo concorre a 11 categorias, inclusive a de Melhor Filme. O filme conta a história de uma imigrante chinesa que tenta lidar com problemas do cotidiano. Há muitas referências à cultura chinesa, o que aguça a vontade de conhecer mais sobre o país. O restaurante asiático Dasian, ali na Avenida Faria Lima, te leva diretamente à Ásia, ao apresentar um vasto cardápio com pratos típicos e tradicionais do continente. Vale a pena pedir a Degustação Asiática (R$ 275), com os principais pratos da casa.

Onde: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732, Itaim Bibi. 5182-4552. 12h/15h30 e 18h30/23h30 (sex. e sáb., 12h/23h30; dom., 12h/22h).

Churrascada do Mar e ‘Avatar: O Caminho da Água’

Segundo capítulo da franquia bilionária, Avatar: O Caminho da Água, como o próprio nome já sugere, se passa no ambiente aquático. Então, que tal um restaurante de frutos do mar? O salão principal é um enorme galpão, com ares de praia, ventilação natural, plantas, luz natural e um grande exaustor que não deixa escapar fumaça. O time de churrasqueiros pilota grelhas e fornos à vista, atrás de um balcão que divide cozinha e salão. O cardápio vai da sororoca inteira, recheada com farofa, enrolada em folha de bananeira e assada (R$ 148), ao Wellington de atum, com o peixe envolto pela massa e assado a lenha (R$ 200) – para compartilhar – passando pela coxinha de camarão (R$ 20, 4 unidades) e pelas ostras na brasa com manteiga noisette (R$ 48, 4 unidades). Não deixe de provar na entrada o espetinho de lula com uva (R$ 42, 2 unidades) e a salada de polvo defumado no pit (R$ 58).

Onde: Av. Rebouças, 3.415. 12h/22h (dom. 12h/18h45; fecha 2.ª).

Sororoca recheada com farofa e assada em folha de bananeira. Foto: Felipe Rau/Estadão

Câmara Fria e ‘Os Banshees de Inisherin’

Não dá para falar de Os Banshees de Inisherin e não pensar em um bar com uma cerveja gelada. Afinal, é nesse cenário que os protagonistas passam os momentos mais tensos e intensos no filme sobre o fim de uma amizade. E a dica aqui vai para o Câmara Fria. No andar de cima do bar Original, em Moema, o speakeasy conta com 10 torneiras de chope artesanal, além de opções de pizza com massa da Bráz em tamanho brotinho, porções de coxinhas, tábuas de frios e pães quentinhos vindos do bar de baixo. Entre os destaques estão a Session IPA com café (R$ 25 no copo, R$ 150 no growler) e a curiosa Pink Lemonade (R$ 25 no copo, R$ 150 no growler). As criações são da cervejaria Dádiva.

Onde: R. Graúna, 137, Moema. 2299-5336. 3ª e 4ª, 18h/00h; 5ª 18h/01h; 6ª e sáb., 18h/2h.

Bracia Parrilla e ‘Argentina, 1985′

Na categoria de Melhor Filme Internacional, um dos concorrentes é um dos principais queridinhos dos cinéfilos: o drama de tribunal Argentina, 1985. E, para entrar no clima, que tal visitar a Bracia Parrilla. A casa, desde 2001, oferece o melhor do churrasco argentino, com cortes argentinos e uruguaios feitos na parrilla, uma grelha inclinada onde recebem apenas o calor da brasa de lenha, preservando assim, o sabor de cada corte. Vale pedir a provoleta de entrada: o queijo vem quente, saído diretamente da parrilla. Das carnes, o ancho no espeto (R$ 150), acompanhado de pimentão, bacon e cebola grelhada, ou o baby chorizo (R$ 84,90), servido em porção de 300 gramas. Casa ainda tem massas e risotos.

Onde: R. Azevedo Soares, 1008, Tatuapé. 2227-5510. Dom. e seg., 12h/17h. Ter. a sáb., 12h/00h. Delivery via iFood e Rappi.