7 restaurantes coreanos indispensáveis para conhecer em São Paulo

A Coreia do Sul está mais perto do que parece. Em São Paulo, a boa gastronomia coreana ganhou força e visibilidade, trazendo pratos autênticos com sabores únicos, bem marcados. De casas familiares no Bom Retiro a endereços sofisticados, a cidade oferece uma variedade de restaurantes coreanos, que vão desde o clássico bibimbap até cortes de carne preparados no tradicional churrasco coreano, como o cada vez mais famoso gogigui.

A seguir, confira a seleção de restaurantes coreanos imperdíveis em São Paulo.

Bicol

No entroncamento entre Liberdade e Aclimação está o Bicol, um dos mais elogiados restaurantes coreanos de São Paulo. Ele funciona no tradicional estilo de churrasco coreano, com a carne chegando crua na mesa. É o cliente que coloca as porções na grelha que fica ali, no centro da mesa. O cardápio tem de tudo: desde cortes de wagyu (R$ 328, para duas pessoas) até a a deliciosa panceta de porco duroc em fatia fina salteada com legumes sortidos ao molho de pimenta caseiro, finalizada com folha de gergelim (R$ 78). A casa ainda conta com opções de sopas, frutos do mar e um diferente macarrão gelado.

Onde: R. José Getúlio, 422, Aclimação. 3208-4123. 12h/14h30 e 18h/22h (sáb., 12h/15h e 17h30/22h; dom., 12h/15h e 17h30/21h).

Moah

Quer mais uma opção de restaurante coreano na região? Uma boa ideia é o Moah, um espaço moderno que também oferece a grelha no centro da mesa. De entrada, uma das mais saborosas (e bastante apimentada!) é o Ojinhobokum, que é uma porção de lulas e vegetais refogadas ao molho picante, acompanhando duas porções de arroz (R$ 139). Se não quiser gastar tanto logo de cara, então opte pelo guioza (R$ 59), muito bem feito. Na área dos churrascos, um dos mais tradicionais é o Bulgogui (R$ 159), com fatias finas de contrafilé marinadas no molho de soja, óleo de gergelim, pera, mel e especiarias. A casa ainda conta com opções de pratos individuais e, para os dias frios, deliciosas caldeiradas.

Onde: Praça Gen. Polidoro, 111, Aclimação. 95884-7086. 12h/14h e 18h/21h (fecha seg.)

Re Un De

Vamos com uma terceira opção de coreano na Aclimação? O Re Un De é um dos mais tradicionais da região. Comandado por uma família de coreanos, o local também serve os tradicionais churrascos coreanos na mesa em um ambiente espaçoso e que conta também com salas individuais -- para quem quiser fazer uma reunião privativa com a família ou com amigos, por exemplo. As principais recomendações são o tradicional bulgogui, que é o churrasco coreano, e o bibimbap para acompanhar, um mexido de arroz com legumes.

Onde: Av. da Aclimação, 624, Aclimação. 3209-9330. 11h20/14h e 17h30/21h (fecha dom.)

Komah

Saindo do tranquilo e residencial bairro da Aclimação, vamos para a Barra Funda -- e eis aqui um ponto alto do bairro: o Komah, restaurante do chef Paulo Shin, com pratos tradicionais tratados com leveza e apuro. O ambiente é moderno, o serviço é informal, as filas são longas e a comida, intrigante. O restaurante já figurou duas vezes entre os 100 melhores pratos da cidade eleitos pelo Paladar: com o kimchi bokumbap (arroz em caldo suíno com cremoso omelete por cima) e o yukhoe (steak tartare coreano). Vale esperar na longa fila.

Onde: R. Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda. 12h/15h e 18h30/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; fecha dom.).

Otugui

Aqui pedimos licença: sabemos que o propósito da lista é sugerir restaurantes, mas não podemos ignorar o Otugui. É um mercado coreano no Bom Retiro que, como já falamos, é “o Santa Luzia dos mercados orientais”. Esqueça qualquer cena que você já tenha vivido em mercados da Liberdade, com filas e corredores apertados. Você encontra uma variedade impressionante de produtos, ideal para quem gosta de cozinhar comida coreana.

Onde: R. Três Rios, 251, Bom Retiro. 3326-1419. 8h30/19h (dom., 9h/15h).

New Shin La Kwan

Esse restaurante tem como foco o churrasco coreano, que é preparado à mesa pelo próprio cliente. A estrela do cardápio é o braseiro a carvão, em que é colocada uma chapa de ferro fundido, que dá um caramelizado especial nas proteínas que são grelhadas ali. Entre as sugestões para levar a brasa estão o samgyeopsal sogum-gui, fatias de pancetta com shimeji, cebola e molho de gergelim temperado, que acompanha duas porções de arroz, seis banchan e salada.

Onde: R. Prates, 343, Bom Retiro. 3315-9021. 11h20/14h30 e 17h30/20h30 (sáb. e dom., 11h30/20h30; fecha seg.).

Portal da Coreia

Como já diz o nome, a ideia do restaurante é trazer a cultura coreana para os clientes em forma de pratos deliciosos. O menu conta com o tteokbokki, um clássico da comida de rua sul-coreana à base de teokk (massa de arroz) e eomuk, (massa de peixe) que são envolvidos por pasta de pimenta gochujang e servido com ovo cozido e cebolinha, além do dolsot bibimbap (à base de arroz, legumes, cogumelos, carne moída e ovo)

Onde: R. da Glória, 729, Liberdade. 3271-0924. 12h/14h30 e 18h/21h30 (fecha dom.).