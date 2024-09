7 restaurantes para comer paella, socarrat e arrozes caldosos em São Paulo

A paella é um dos pratos mais emblemáticos da culinária espanhola. Não à toa, tem um dia para chamar de seu: todo dia 20 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Paella, uma data especial para os amantes dessa iguaria.

Originária da região de Valência, a paella tem suas raízes ligadas à cultura camponesa, onde era preparada em grandes panelas rasas e reunia ingredientes frescos da terra e do mar. Com o tempo, o prato ganhou o mundo, adaptando-se aos sabores e ingredientes locais, mas sem perder sua essência de ser uma refeição compartilhada em família e amigos.

A seguir, confira uma seleção de endereços para provar paellas, socarrat e arrozes caldosos em São Paulo.

Jacarandá Restaurante

Um dos pratos consagrados do Jacarandá, restaurante de cozinha sul-americana comandado pelo chef Rodrigo Aguiar, é o Terra e Mar (R$125), um arroz caldoso de camarão, finalizado com camarão grelhado, guanciale da Jais charcutaria frito, ervas, siciliano, pimenta seca e emulsão de alho confitado. O local é arborizado, pet-friendly e toca boa música.

Onde: Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros. 3083-3003. Seg. e ter., 12h/16h e 19h/23h; qua. a sex., 12h/16h e 19h/00h; sáb., 8h/00h; dom., 8h/22h. Instagram: @jacarandabr.

No Jacarandá, você encontra o Terra e Mar, um arroz caldoso de camarão Foto: Giuliana Nogueira/Divulgação

Paellas Pepe

No Ipiranga, em um quarteirão bem movimentado gastronomicamente, está um dos exemplares mais tradicionais da paella em São Paulo. O Paellas Pepe funciona assim: lá, você paga R$ 95 para se servir à vontade da iguaria espanhola, que é preparada em dois cantos diferentes do salão. Quando uma acaba, a outra toca o sino -- assim você sabe exatamente onde precisa se dirigir. A paella é preparada como deve ser: repleta de frutos do mar, variados legumes, carne de frango, arroz e temperos espanhóis. Os camarões graúdos e bem servidos mostram que não há economia, mesmo sendo um preço único para o serviço. Quem quiser sair desse serviço à vontade, porém, também tem outras opções, como a paella negra (R$ 285), temperada com tinta de lula, e a paella marinera (R$ 299), com filé de peixe e variedade de frutos do mar.

Onde: R. Bom Pastor, 1660, Ipiranga. 3798-7616. 12h/16h e 19h/23h (dom., 12h/22h; fecha seg.). Instagram: @paellaspepe.

Badauê

Localizado em uma elegante casa de dois andares na esquina das ruas Padre João Manuel com José Maria Lisboa, nos Jardins, o Badauê traz receitas da culinária caiçara com toques contemporâneos e preparados com os melhores pescados e crustáceos do mercado. Entre os deliciosos pratos do cardápio, destaque para a tradicional Paella Marineira (R$ 338) – que serve bem 2 pessoas.

Onde: Rua José Maria Lisboa, 1397, Jardins. 2894-1804. 12h/15h e 19h/00h (sex., 12h/15h e 19h/00h30; sáb., 12h/00h30; dom.,12h/23h). Instagram: @restaurantebadaue.

Mamma San

De um lado, a tradição japonesa. Do outro, a história italiana. Foi unindo essas duas culturas – asiática e mediterrânea – que nasceu o Mamma San, fundado pelas sócias Érica Maiera e Fernanda Prado Sampaio. Recém-aberto nos Jardins, o ambiente é confortável e sofisticado, além de oferecer experiências exclusivas, como Omakase. No menu, destaque para Socarrat da Costa Blanca (R$85), feito com crosta de arroz, polvo e aïoli.

Onde: Alameda Min. Rocha Azevedo, 1101, Jardim Paulista. 2362-5992. Ter. a qui., 18h30/23h30; sex., 12h/16h e 18h30/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/18h; fechado na segunda. Instagram: mammasan.sp.

Aragon

Especializado em clássicos da culinária espanhola e portuguesa, o Aragon Espírito Ibérico abriu as portas na rua Amauri, em um casarão na esquina com a Av. Faria Lima. No comando da cozinha está o chef Fernando Rios, neto fundador do tradicional restaurante Don Curro, razão pela qual a paella é a grande estrela do cardápio. Entre as opções gostosas do menu, destaque para a icônica Paella Valenciana (R$ 320) - arroz com açafrão, frango, molho bisque, mexilhão, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilha (mesma receita servida no Don Curro por diversos anos). A casa também oferece outra sugestão do prato, a Paella Marinera (R$ 310) – arroz com açafrão, molho bisque, mexilhão, camarão, lula, pimentão vermelho e ervilha – ambas receitas servem até 2 pessoas.

Onde: Rua Amauri, 356, Itaim Bibi. 3079-3387. Seg., 12h/15h. Ter. e qua., 12h/15h e 18h/23h. Qui., 12h/15h e 17h/00h. Sex. e sáb., 12h/00h. Dom., 12h/19h. Instagram: @aragonamauri.

Sancho Bar y Tapas

Como típico restaurante-bar espanhol, o menu do Sancho Bar y Tapas tem uma parte só dedicada às paellas e arrozes. Em destaque, está a Paella del Mar (R$94), que leva arroz bomba, caldo de frutos-do-mar, frutos-do-mar, como polvo e camarão, e aioli. O cardápio ainda abriga outros clássicos espanhóis em um ambiente descontraído e descolado.

Onde: R. Augusta, 1415, Consolação. 3141-1956. Almoço: seg. a sex., 12h/15h; sáb., 13h/1h; dom., 13h/00h. Jantar: dom. a qui., 17h30/00h; sex., 17h30/1h; sáb., 13h/1h. Instagram: @sanchobarytapas.

Como típico restaurante-bar espanhol, o menu do Sancho Bar y Tapas tem uma parte só dedicada às paellas e arrozes Foto: Bia Fortes/Divulgação

Tuy Cocina

A cozinha do Tuy Cocina é famosa por unir e reinventar sabores espanhóis e portugueses, sempre em releituras mais aprimoradas, criativas e com toque de originalidade. Em um ambiente moderno, confortável e sofisticado, nos Jardins, o restaurante se dedica a uma grande variedade de arrozes espanhóis, contemplando também o público vegetariano e vegano, com o Arroz vegano (R$95), receita com arroz espanhol, abóbora, cogumelos, açafrão, amêndoas, cebola roxa, pimentão piquillo, vagem e abacaxi cremona.

Onde: R. Padre João Manuel, 1156, Jardins. 91641-1309. Dom. e seg., 12h/22h, ter. a sáb., 12h/00h. Instagram: @tuycocina.