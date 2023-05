É preciso realmente não gostar nada de doce para dispensar um bom cookie. Esses doces, tipicamente americanos, ganharam um espaço cada vez maior no Brasil nos últimos anos e caíram no gosto das pessoas. Disputando ombro a ombro um espaço no sobremesa de cada dia com os donuts, outra febre do momento, os cookies podem ser encontrados desde grandes redes e até em pequenos quiosques. O que importa é a qualidade dos doces.

A seguir, Paladar fez uma seleção com o que há dentre os melhores cookies de São Paulo. Espalhados pelos bairros, é possível encontrar uma variedade enorme de sabores, mas sempre mantendo aquele formato que todo mundo ama e conhece de uma vida toda.

Gik’s Cookies

É numa portinha em um movimentado quarteirão da Rua Costa Aguiar, no Ipiranga, que fica a loja original e primeira da Gik’s Cookies. Com atendimento direto no balcão, sem muita distração, a casa prepara os cookies ali mesmo -- quem passa por ali consegue ver as fornadas. Os cookies, de bom tamanho, variam entre R$ 7,90 (tradicional, triplo chocolate e meio amargo) até R$ 11,90 (neste caso, o especial do mês de maio, um delicioso cookie cheesecake de blueberry, de comer rezando). A Gik’s ainda tem cookie cake (R$ 99).

Onde: R. Costa Aguiar, 1092, Ipiranga. 94724-0296. 12h/22h (dom., 12h/20h).

Cookies da Gik´s Cookies na Rua Costa Aguiar, 1092 Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Broo’s Cookies

Continua após a publicidade

A marca, criada por Bruna Rabelo, teve a ideia de abrir sua própria loja quando experimentou um cookie fofinho em um intercâmbio ao Canadá. A partir daí, começou a corrida dela, ao redor do mundo, para encontrar o cookie perfeito -- fazendo até mesmo estágio em uma empresa do ramo nos Estados Unidos. Deu certo: o cookie da Broo’s é diferenciado, sendo bem mais macio e até mesmo menos enjoativo em comparação com outros cookies que encontramos por aí. Vale experimentar a massa de cookie tradicional com recheio de brigadeiro (R$ 8,50) e um recheado com uma trufa Lindt ao leite (R$ 13).

Onde: R. Inhambu, 750, Moema. 98269-3103. 12h30/19h30 (fecha 2a).

Kamzu Cookie Shop

Depois das vendas online em 2014 e a primeira lojinha em São Carlos em 2015, ainda com o nome de Me Gusta, a Kamzu chegou de vez ao mercado como conhecemos agora em 2016. A casa tem sabores para todos os gostos e clientes, com opções de aveia, 70% cacau, frutas vermelhas, Nutella, Duo Ultra Black, tradicional, macadâmia, cranberry, laranja, Oreo, M&Ms, pistache… São mais de 20 sabores, saindo a partir de R$ 12, mas com várias opções de combos, inclusive de bebida a base de leite com tradicional (R$ 22).

Onde: Al. Lorena, 684, Jardim Paulista. 3564-1773. 8h/20h.

Cookeria

Em uma simpática casa no Ipiranga, a Cookeria serve comidinhas, saladas, sucos, cafés, bolos e, é claro, cookies. Além do ambiente agradável, a casa faz cookies sem muitas invencionices e muito saborosos: vale começar conhecendo a casa pelo tradicional (R$ 8,50) e também deixar o preconceito gastronômico de lado e experimentar o cookie vegano com chocolate e nozes (R$ 9,50). Quer algo mais completo? Vá de cookie com sorvete (R$ 21,50), servido com sorvete de creme e calda de chocolate ou doce de leite artesanal.

Continua após a publicidade

Onde: R. Costa Aguiar, 1424, Ipiranga. 2507-8574. 10h/18h (seg., 12h/18h; fecha domingo).

Opções da Cookeria vão desde os mais tradicionais aos mais diferentões Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Cookielicias

É em uma portinha na Afonso de Freitas, no Paraíso, que a Cookielícias tem algumas das criações mais inventivas que vimos por aí. Além das opções tradicionais, como o de baunilha com gotas de chocolate e de Nutella, a casa tem uma invenção curiosa: o Nhá Cookie (R$ 10), que é uma base de cookie de baunilha coberto com marshmallow caseiro maçaricado e chocolate meio amargo. Tem ainda sabores como limão com chocolate branco e cranberry, de banana, cookie brownie com castanha do Pará e de churros, feito de canela e recheio de doce de leite -- vale pedir a caixinha sortida com cinco cookies a R$ 35.

Onde: R. Afonso de Freitas, 386, Paraíso. 99557-6079. 11h/20h30 (dom., 11h/19h; fecha sáb.).

Fachada da Cookielicias, no Paraíso Foto: Vanessa Castelo

Rusticookies

Continua após a publicidade

É claro que a Rusticookies tem os cookies mais clássicos e variados em seu cardápio (como chocolate, ao leite, branco com amêndoas; todos saindo a R$ 15 por 100 gramas). Ainda tem sabores exclusivos de 2023, como Ovomaltine e de chocolate amargo com laranja. Todos são saborosos e com massa bem feita. Mas é preciso falar sobre o carro-chefe da casa: o cookie monster, que nada mais é do que uma espécie de torta com massa de cookie. É de comer rezando -- e bem doce, é claro. Sai a R$ 120 por qualquer um dos quatro sabores: Nutella, Ovomaltine, mesclado e banana, chocolate e Canela.

Onde: Av. Divino Salvador, 516, Moema. 94542-4664. 11h/16h (fecha domingo e 2a).

A Torteria

A Torteria, em Pinheiros, é uma cafeteria que traz uma proposta mais refinada, servindo variedades de tortas salgadas, doces de pâtisserie e lanches leves com saladas. Mas vale muito a pena conhecer os cookies da casa: o cookie de chocolate Lindt ao leite (R$ 14) é uma das melhores opções de cookies na cidade. É saboroso na medida certa, com uma massa bem feita e o chocolate, ainda que “terceirizado”, casa perfeitamente com o cookie.

Onde: R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros. 4306-6918. 10h/20h (dom., 11h/17h).

Beik Confeitaria

Se tem uma casa de cookies que busca abordar esse clássico quitute de todos os lados é a Beik Confeitaria. Além dos vários sabores tradicionais (clássico, nozes com flor de sal, Nutella, Red Velvet e Triplo Chocolate, a R$ 6), a confeitaria tem o Cookie Muffin, que é a massa do cookie clássico assada em um formato de mini muffin, com as opções de recheio de brigadeiro, Ninho com Nutella, brigadeiro e doce de leite, Nutella e pistache (R$ 10). Outra opção criativa é a panelinha de cookie, que vem direto da panela com uma crostinha crocante (R$ 110, duas ou três pessoas) e mil folhas de cookies (R$ 105, quatro pessoas). Ah, e tudo é lindamente apresentado, com caixas personalizadas -- até para dar de presente.

Continua após a publicidade

Onde: R. dos Pinheiros, 248A, Pinheiros. 96629-8143. 12h/20h (fecha 2a).