Que tal aproveitar o Dia das Crianças com um cardápio que agrade os pequenos? Restaurantes e sorveterias ao redor de São Paulo preparam novidades para fisgar os pequenos com pratos criativos, coloridos e que são, principalmente, saborosos.

Confira, a seguir, os melhores restaurantes e sorveterias para o Dia das Crianças.

Le Jazz Boulangerie

Para celebrar o Dia das Crianças de forma lúdica e divertida, com a mão na massa, a Le Jazz Boulangerie criou um kit para a ocasião (R$ 38). A novidade inclui quatro mini choux, uma bisnaga de creme confeiteiro de baunilha e outra de chocolate, além de granulado da Callebaut – para que os pequenos recheiem e decorem suas próprias sobremesas.

Onde: R. Joaquim Antunes, 501, Pinheiros. 3085-0576. 7h30 às 22h (dom.; 7h30/20h).

A Le Jazz Boulangerie criou um kit com quatro mini choux, uma bisnaga de creme confeiteiro de baunilha e outra de chocolate Foto: Laís Acsa

Animus

No restaurante Animus, a chef Giovanna Grossi prepara um menu infantil que vai além do óbvio. Com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 50), tanto no almoço, como no jantar, os pequenos se sentem donos das próprias escolhas. Para começar, decidem entre chips de batata ou salada de tomates. Depois, as opções disponíveis como principal são carne de panela, frango empanado ou legumes grelhados, sempre acompanhando arroz ou massa. Para fechar, doce do dia ou fruta da estação – ambos variam semanalmente.

Onde: R. Vupabussu, 347, Pinheiros. 2371-7981. 12h/15h e 19h/22h (dom., 13h/16h30; fecha seg.).

Mercearia do Conde

O Restaurante Mercearia do Conde está se preparando para comemorar o Dia das Crianças com um cardápio especial para os pequenos. Nele, estão tiras de filé mignon com gravatinha ao molho de queijos ou de tomate fresco com manjericão (R$ 54). E para tornar a experiência ainda mais incrível, todas as crianças que pedirem essa receita ganham uma sobremesa gratuita. Elas poderão escolher entre uma porção de cinco brigadeiros com confeitos coloridos, ou sorvete com calda de chocolate e farofinha doce.

Onde: R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano. 3081-7204. 12h/15h30 e 19h/22h30 (dom., 12h/16h; fecha seg.).

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

A Confeitaria Marilia Zylbersztajn convida pais e filhos a irem juntos para a cozinha durante o feriado. A Mistura pronta para Brownie (R$ 60) traz os ingredientes já porcionados em um pote de vidro. Basta adicionar manteiga derretida e ovos levemente batidos e levar para assar. O doce rende um brownie de 20x20, 10 fatias. A sugestão é servir quente, com o sorvete de sua preferência. Quem preferir, pode comprar também o doce já pronto (R$ 150).

Onde: R. Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena. 4301-6003. 10h/18h (fecha seg.).

Mistura pronta para Brownie (R$ 60) traz os ingredientes já porcionados em um pote de vidro Foto: Rubens Kato

Ateliê Lu Chocolates

O Ateliê Lu Chocolates, em Santo André, região metropolitana de São Paulo, criou um catálogo voltado para o Dia das Crianças. Dentre as opções, pote com quebra-cabeça de chocolate belga colorido (R$ 55), que vem com peças do famoso jogo em cores vibrantes, o joystick de chocolate belga ao leite com crocante (R$ 55), inspirado nos controles de videogames, e pirulito de chocolate belga ao leite (R$ 20,90), com opções como Pokémon, Princesas, Mickey & Minnie e Heróis. Para as crianças que querem se sentir como confeitarias por um dia, o Ateliê também lança o Kit Confeiteiro (R$ 92), com biscoitos amanteigados, três tipos de glacês coloridos e pacotes com miçanga, confeitos e granulado.

Onde: R. das Pitangueiras, 63, Bairro Jardim, Santo André. 94399-2009. 9h/18h.

Albero dei Gelati

Para celebrar o Dia das Crianças este ano, Fernanda Pamplona anuncia uma sugestão especial nas três unidades da Albero dei Gelati - Pinheiros, Itaim e Jardins. Conhecida por servir gelatos agrícolas, a gelateria vai servir milk shakes entre os dias 9 e 15 com os sabores disponíveis nas vitrines (R$ 25 / 300 ml). Além de sabores mais tradicionais, como o de morango, chocolate ou caramelo salgado, há ainda outros mais inusitados, como o de queijo canastra com castanha-de-caju e mel ou stracchino, que mistura gelato de queijo e goiabada. Após a escolha do sabor, o gelato é batido na hora com leite orgânico da Fazenda Terra Límpida, que chega às lojas semanalmente e fresquinho. A bebida é servida em copo compostável, feito de mandioca, e em canudos biodegradáveis.

Onde: R. dos Pinheiros, 342, Pinheiros e outros dois endereços. 3063 -1821. 10h/23h.

Damp Sorvetes

Para a data, a tradicional sorveteria do bairro do Ipiranga coloca de volta à vitrine o sorvete Pedacinho do Céu. Ele é feito com gelato de baunilha com bolinhas de coco com leite condensado, pedacinhos de chocolate e colorido azul. Além dele, há mais de 40 sabores para crianças e outros clientes, das mais diversas idades. Segundo a casa, os mais queridos da marca são os de chicletes, chocolate, morango, tangerina e baunilha.

Onde: R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga. 10/19h (fecha seg.).

Momo Gelato

A Momo Gelato desenvolveu um sabor especial para a data: o gelato de pipoca doce, feito com Momolatte (o fiordilatte exclusivo da Momo) com mesclas de pipoca caramelizada. O gelato pode ser servido no potinho ou cono com valores a partir de R$ 21. Embora a data seja celebrada no dia 12, o sabor fica disponível nas unidades da Momo do Rio de Janeiro e São Paulo até o fim do mês. Como é o gelato de outubro, também é possível pedir pelo delivery próprio da marca ou pelos aplicativos de entrega, como Rappi e iFood.

Onde: R. Oscar Freire, 168, Jardins. 9h/23h (sáb. e dom., 9h/00h).