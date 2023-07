Moema é, hoje, um dos bairros mais movimentados de São Paulo, com uma quantidade impressionante de lojas e restaurantes -- além de também ser lar do Shopping Ibirapuera, o mais antigo da cidade, e margear o parque mais importante da cidade. É um bairro com muitas opções para quem passar por lá aos fins de semana e fazer vários tipos de passeio.

Confira, a seguir, uma seleção de passeios para fazer no Moema aos finais de semana:

Parque do Ibirapuera

Pra começar, um dos passeios mais essenciais para quem quiser passar ali por Moema: o Parque do Ibirapuera. Principal parque da cidade de São Paulo, ele fica próximo de vários bairros de São Paulo -- Vila Mariana, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi e, é claro, Moema. É uma boa forma de começar o dia no seu final de semana, fazendo uma caminhada por ali, indo em pontos históricos da cidade e, se possível, até visitando alguma exposição que esteja acontecendo na Oca, na Bienal do Ibirapuera ou no belíssimo Museu Afro Brasil.

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. 5574-5045. 5h/23h.

Smorgasburg

E é justamente no Ibirapuera que acontece, neste final de semana, o Smorgasburg, maior festival de gastronomia criativa de Nova York que está em sua terceira edição no Brasil. Nos dias 22 e 23 de julho, no Obelisco do Ibirapuera, 87 estabelecimentos gastronômicos estarão por ali com opções variadas de pratos. Entre os destaques do evento, estão o churrasco americano com tempero asiático dos chefs Ligia Karazawa e Bruno Panhoca, o Chori Donut do Choripanes com o The Good Cop Donut, o pão de queijo de pernil do Trem Doido, a versão paulistana do croque monsieur feito pelo Muamba e muitas outras, que estão entre as 300 criações culinárias que você provará pela primeira vez. Entrada livre, mediante ingressos que podem ser reservados diretamente no site do festival do Ibirapuera.

Onde: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n. 11h/19h30.

Nos próximos dias 22 e 23, São Paulo recebe direto de Nova York o Smorgasburg, festival de gastronomia criativa considerado um dos maiores do mundo Foto: Monique Araújo Fotografia | Smorgasburg

Kiyota

Não quer ou não pode ir ao festival gastronômico? Então fique tranquilo: o bairro conta com algumas outras boas opções de restaurantes para aproveitar o final de semana. A primeira delas é o Kiyota, uma das mais tradicionais casas de sushi de São Paulo. Por lá, você pode pedir tanto o omakase quanto o rodízio (R$ 189 por pessoa). Além dos tradicionais sashimis, servidos em um cumbuca com bastante gelo para manter o frescor, a casa tem alguns destaques imperdíveis. É o caso do skin de salmão, um dos mais gostosos por aqui.

Onde: Av. dos Imarés, 542, Moema. 3554-4981. 12h/15h e 18h30/22h30 (fecha seg.).

Café Journal

Não quer saber de comida japonesa? Então vá para a italiana: o Café Journal já impressiona logo de cara pelo ambiente, sofisticado e bastante agradável. No cardápio da casa, pratos clássicos e algumas releituras. Na entrada, é muito gostoso o arancini com brie e geleia de pimenta (R$ 49,90) e o croquete com queijo gruyère e presunto parma (R$ 49,90). De principal, uma boa opção é o linguine artesanal, servido no molho à Carbonara na versão do Café Journal, preparado com fonduta de parmesão, bacon, ovo mollet com pesto e crisps de presunto di Parma (R$ 72). Quer uma carne? É uma boa saída o medalhão de filet mignon de Angus grelhado, servido ao molho Dijon (mostarda Dijon e Ancienne) servido com batatinhas ao murro com flor de sal (saindo por R$ 105).

Onde: Al. dos Anapurus, 1121, Moema. 5055-9454. 12h/00h (dom., 12h/17h).

Gajos

Mais uma opção de restaurante, agora português. O Gajos é um misto de bar e restaurante. No cardápio, petiscos como a sardinha portuguesa assada (R$ 51, quatro unidades) e os bolinhos de bacalhau (R$ 7,50, uma unidade). Da ala de principais, o bacalhau é uma das estrelas do cardápio (a partir de R$ 76) ao lado de diferentes tipos de arroz, como o tradicional arroz de pato (R$ 69), que traz a carne da ave desfiada, tomate, cebola e bacon.

Onde: Al. dos Arapanés, 1307, Moema. 5543-9749. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/00h e dom., 12h/22h).

Farabbud

Uma das boas opções de restaurantes árabes em São Paulo é o Farabbud. A casa é pequena, mas aconchegante, e conta com aquele típico cardápio de restaurantes árabes: farto e com variedade. De entrada, duas opções são certeiras: o trio (que vem com três pastas a sua escolha, como homus e coalhada seca, a R$ 30 a meia porção) e o Quadra de Ases, que vem com os quatro pratos mais pedidos em versão de entrada (kibe cru, trigo frique, trio de pastas e linguiça árabe, a R$ 88). Este último, porém, funciona só para grupos maiores, já que vem só em porção inteira. De prato principal, para além das boas esfihas da casa, é muito gostosa a tradicional Torre de Babel, que é uma espécie de bolo com kibe cru, carne moída, tabule, coalhada seca e cebola douradinha e crocante por cima (R$ 46 a meia porção, R$ 78 a inteira). É de comer rezando. Não quer carne crua? Então opte pelos charutinhos da casa, feitos com folha de uva ou de repolho, a R$ 48 a porção inteira.

Onde: Alameda dos Anapurus, 1253, Moema. 5054-1648. 12h/15h30 e 18h30/22h30 (sáb. e dom., 12h/22h30).

Charutinhos do Farabbud. Foto: Raphael Criscuolo

Bar do Alemão

Para fechar as sugestões de almoço, o Bar do Alemão. O restaurante, natural da cidade de Itu, em 1902, é uma das principais referências na cidade quando falamos de parmegiana. Não é à toa: além de ser farto, o prato vem com um molho de comer rezando. Para quatro pessoas, sai a R$ 239 ou R$ 89 na versão individual. A casa ainda conta com boas opções de pratos típicos alemães, como o Schnitzel (filé suíno à milanesa, salada de batata e repolho roxo, a R$ 69) e eisbein (joelho de porco a pururuca, saindo a R$ 189 para dois).

Onde: Av. Juriti, 651, Moema. 5052-8333. 12h/16h e 18h/23h (sáb., 12h/23h e dom., 12h/21h).

Jules

Depois de almoçar, que tal um belo sorvete? Você encontra uma boa opção de sobremesa na padaria Jules. Além de ter bons pães, a casa conta com um sorvete artesanal que é muito bem servido e saboroso (a partir de R$ 13,90). Dentre as boas opções de sabor, maçã verde, macadâmia crocante, limão siciliano e um maravilhoso de manga e maracujá.

Onde: Al. dos Anapurus, 942, Moema. 5055-4537. 7h/20h.

Bourbon Street Music Club

Quer fechar a noite de seu final de semana em grande estilo? Então rume ao Bourbon Street Music Club, uma agradável casa de jazz em Moema que traz uma programação ampla e variada com alguns dos maiores nomes do jazz no Brasil. A casa ainda tem um cardápio, aos fins de semana, com pratos inspirados em New Orleans, nos Estados Unidos.

Onde: R. dos Chanés, 127, Moema. 5095-6100. 19h/2h (sáb. e dom., 12h/2h; fecha seg.).