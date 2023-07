Quem não gosta de chocolate? A iguaria é uma das mais celebradas nas sobremesas em restaurantes espalhados pelo País, que trazem em diversos formatos de doces: bolos, mousses, brownies e até um prato oriental belíssimo acompanhado de cogumelos. São para todos os gostos e preferências, ainda mais para o Dia do Chocolate nesta sexta-feira, 7.

A seguir, uma seleção de 9 restaurantes com ótimas sobremesas de chocolate no cardápio:

Yū Restaurante

O Yū Restaurante, no Itaim, oferece uma gastronomia japonesa com toques de modernidade sem perder os traços de sua origem. No cardápio, preparos refinados deixam o chocolate em evidência na Sobremesa Yū, esfera de chocolate 56% de cacau de origem, recheada com brownie de matchá, geleia de frutas vermelhas, caramelo e amêndoas caramelizadas (R$ 58), no Petit Gateau de chocolate e sorvete de creme (R$ 32) e no tradicional Mochi, massa de arroz com recheio de sorvete de chocolate (R$ 26, 2 uni).

Onde: R. Jerônimo da Veiga, 121, Itaim Bibi. 9 94456106. 12h/15h e 18h30/24h (sex., 12h/15h e 18h30/00h30; sáb., 19h/00h30).

Vista Jardins

Após cinco anos sob a batuta de Marcelo Corrêa Bastos, o Vista Jardins agora está sob comando do chef gaúcho Tuca Mezzomo, do premiado restaurante Charco. A partir dessa mudança, o menu está ainda mais interessante enquanto o espaço continua belíssimo. No cardápio de sobremesas, o delicioso Floresta Negra (R$ 37), que é mousse de chocolate, terra de cacau, bolo de ervas, frutas vermelhas em calda e sorbet de frutas vermelhas.

Continua após a publicidade

Onde: Shop Jardins - Rua Haddock Lobo, 1626, 3° andar, Jardins. 5196-4022. 12h/16h e 19h/23h30 (sáb, 12h/23h30 e dom., 12h/22h).

Sobremesa do restaurante Visa Foto: RICARDO DANGELO

Manga (Salvador)

O Manga, localizado em um casarão no coração do Rio Vermelho, traz uma nova proposta gastronômica para o público da capital baiana. Inaugurado em 2018, o restaurante oferece uma experiência completa aos clientes, tendo como sugestão principal o menu degustação - servido em 11 etapas, além de bar e pratos à la carte. Todos os pratos contam com criações autorais, que refletem as experiências dos chefs Katrin e Dante Bassi em restaurantes de renome. De sobremesa, nas opções a la carte, tem o Cacau (R$ 45), que vem com mousse de cacau, ganache de café com nibs, gel de mel de cacau e chocolate branco.

Onde: R. Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho, Salvador. (71) 3506-2744. Qua. e qui., 19h/22h30. Sex. e sáb., 12h/15h e 19h/22h30. Dom., 8h30/12h.

Mocotó

O Mocotó é um dos restaurantes mais celebrados de São Paulo, sob comando do chef Rodrigo de Oliveira. Com uma comida sertaneja, a casa coleciona prêmios nacionais e internacionais da crítica especializada, como o 23º lugar na lista dos melhores restaurantes da América Latina pela revista britânica Restaurant (2021), o selo de Bib Gourmand pelo Guia Michelin e o prêmio de melhor restaurante do mundo na categoria “no reservation required” pelo World Restaurant Awards em 2019, entre outros. De sobremesa, para o Dia do Chocolate, vá de mousse de chocolate com cachaça (R$ 22,90), que vem com chocolate premium com um toque de cachaça envelhecida em umburana e chantilly de cachaça.

Continua após a publicidade

Onde: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros. 2951-3056. 12h/23h (sáb., 11h30/23h e dom., 11h30/17h).

Elea Forneria

O chef Enrico Vilella comanda a Elea Forneria, onde expressa toda sua criatividade com um cardápio de sotaque italiano com pratos clássicos revisitados e autorais. A charmosa casa na Água Fria, Zona Norte, apresenta um menu inteiramente feito para compartilhar e reforça ainda mais a experiência coletiva que é comer. Para finalizar a experiência, a Torta de Chocolate é feita com chocolate belga 70%, acompanhada de sorbet de framboesa (R$37)

Onde: R. Florinéia, 270, Água Fria. 2667-2368. 18h30/23h (sex. e sáb., 12h/16h e 18h30/00h; dom., 12h/16h).

Aizomê

Com unidade no bairro dos Jardins e também no centro cultural Japan House São Paulo, o Aizomê tem uma culinária japonesa consistente, baseada no respeito às técnicas tradicionais com toques autorais da chef e aliada ao omotenashi – o melhor da hospitalidade japonesa. O menu, com pratos equilibrados entre receitas quentes e frias, é fundamentado na busca da chef e proprietária Telma Shiraishi pelos melhores ingredientes do campo e do mar e o cultivo de um círculo seleto de produtores, fornecedores e parceiros. O mesmo vale para a sobremesa: o Kokeniwa (R$ 24), um mousse intenso de chocolate amargo com crumble de cacau e matchá, cogumelo enoki e nozes caramelizadas.

Onde: Al. Fernão Cardim, 39, Jardim Paulista. 2222-1176. 11h30/14h30 e 18h/22h.

Continua após a publicidade

Kokeniwa, do Aizomê, é um mousse de chocolate amargo com crumble de cacau e matchá, cogumelo enoki e nozes caramelizadas Foto: RAFAEL SALVADOR

Tuy Cocina

O Tuy Cocina apresenta gastronomia ibérica contemporânea, com pratos, tapas e petiscos acompanhados de coquetéis clássicos e autorais. As sobremesas que se destacam: Esfera de chocolate 56% feita com cacau de origem, recheada com brownie de limão siciliano e doce de leite, crumble de amêndoas e sorvete de chocolate belga (R$ 42) e Bolo de Cacau, coberto com calda quente de chocolate, farofinha doce, sorvete de iogurte e avelã (R$29).

Onde: R. Padre João Manuel, 1156, Jardins. 91641-1309. 12h/00h (dom. e seg., 12h/22h).

Quincho

Inaugurado em 2018, o Quincho Cozinha e Coquetelaria é o restaurante da chef Mari Sciotti, que defende uma cozinha vegetariana saborosa, autoral e que prima por ingredientes de qualidade e de fornecedores locais. A origem do nome Quincho é argentina – uma expressão usada para definir aquele cantinho gostoso do quintal onde a família se reúne para comer e bebericar. E é esse o ambiente encontrado no restaurante de Mari: um lugar todo charmoso, em um amplo galpão com pé direito alto, varanda, jardim e aquela atmosfera aconchegante, onde a máxima é realmente “vida de quintal”. Por lá, a chef se volta a uma faceta mais ousada e gastronômica de seu trabalho, usando técnicas que levantam a potência nos vegetais em cada preparo. Na sobremesa, vá de Ninho de Chocolate (R$ 36), que vai com sorbet de mel de cacau, ganache de chocolate 60%, fondant de chocolate 70%, terra de cacau black e gelatina de melado de cacau.

Onde: R. Mourato Coelho, 1140, Pinheiros. 2597-6048. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/23h; dom., 12h/17h).

Continua após a publicidade

Ninho de Chocolate vai com sorbet de mel de cacau, ganache de chocolate 60%, fondant de chocolate 70%, terra de cacau black e gelatina de melado de cacau Foto: Julia Rodrigues

Ama.zo

O restaurante peruano comandado pelo chef Enrique Paredes tem como sugestão de sobremesa o Chocolate Vezes 4 – são quatro texturas de chocolate, gelato amargo, mousse e pó de cacau 100%, calda de chocolate expresso (R$ 48)

Onde: R. dos Guaianazes, 1149, Campos Elíseos. 99560-4321. 12h/15h30 (sáb. e dom., 12h/18h; qui. a sáb.,19h/23h).