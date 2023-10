Você sabia que tem um restaurante dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo? O Casa de Antônia é comandado pela chef Andrea Vieira, que está inovando o menu da casa por conta da primavera. Abaixo, confira os detalhes e os valores de cada opção.

O cliente poderá escolher entre cinco alternativas das entradas e quatro pratos principais: tartare de camarão com manga servido com telha de pastel (R$ 43), mignon curado com aioli de raiz forte e conserva de mostarda (R$ 43), sopa fria de tomate com stracciatella e bacon (R$ 36), brócolis assado com molho satay R$ 29), cabotiá assada com creme de queijo (R$ 35), salada tailandesa de porco com ervas (R$ 46), espaguete de pupunha com vinagrete de tucupi e cambuci (R$ 42), gnocchetti sardi al limone com lulas, bottarga e Katsuobushi (R$ 75), peixe do dia com caruru, e molho de vatapá (R$ 98), confit de pato com beterrabas (R$ 96) e mini Wellington acompanhado de cenouras, tomates, alface romana grelhada e pesto de nozes (R$ 98).

Além disso, a chef criou um menu eclético para cada dia da semana, sendo as segundas com opções sem carne, terças inspiradas na cultura gastronômica do Sul do país, quartas com uma mistura de referências da culinária, quintas homenageando a Itália e sextas privilegiando os frutos do mar. Os coquetéis também são novidade na casa e utilizam ingredientes inusitados como beterraba, cajá, camomila, entre outros. O estabelecimento também serve doces, tortas, bolos e opções para brunch, além dos almoços e jantares. Se bateu a curiosidade, pode conhecer mais sobre a casa na conta do Instagram (@acasadeantonia).

Serviço

Avenida Paulista, 2073, entrada pela Livraria Cultura. Seg. à qua. (9h às 22h), qui. a sáb. (9h às 23h) e dom. (10h às 20h). Reservas em (11)93952-5565