A Casa do Porco, Maní e Lasai são os melhores brasileiros entre 1000 restaurantes do mundo

A festa é só na noite da próxima segunda-feira, mas La Liste, o guia global dos mil melhores restaurantes acaba de divulgar os vencedores da edição 2023. Os brasileiros mais bem classificados são A Casa do Porco e Maní, em São Paulo, e Lasai, no Rio de Janeiro. Já a chef Tássia Magalhães, do paulistano Nelita, recebeu o prêmio especial de novo talento do ano.

Com 97,5 de 100 pontos, o restaurante de Janaína Torres e Jefferson Rueda, empata com restaurantes três estrelas Michelin, como o AM de Alexandra Mazzia, em Marselha, e o Atelier Crenn de Dominique Crenn, em São Francisco.

Na tal lista, o posicionamento dos restaurantes surge de um algoritmo exclusivo, que calcula uma média ponderada a partir das avaliações de guias e da imprensa internacional de mais de 30 mil endereços em mais de 200 países. Um processo sofisticado que culmina na autodefinição de “o ranking de todos os rankings”.

Nesse sentido, os mil melhores estabelecimentos estarão disponíveis no site (www.laliste.com) e no aplicativo próprios no próximo dia 20. Até lá, nunca é demais saber que Le Bernardin (Nova York, EUA), L’Enclume - Simon Rogan (Grange-over-Sands, Grã-Bretanha), Guy Savoy (Paris, França), La Vague d’Or - Le Cheval Blanc (Saint-Tropez, França), Schwarzwaldstube (Baiersbronn, Alemanha), 龙景轩 - Lung King Heen (Hong Kong) e 鮨さいとう - Sushi Saito (Minato-ku, Japão) empatam no topo do topo com 99,5 pontos.

Promessa pelo La Liste, a chef Tássia Magalhães no salão do Nelita em Pinheiros. Foto: Rubens Kato

Junto à paulista de Guaratinguetá, foram reconhecidos como chefs mais promissores de 2023 E. J. Lagasse, do Emeril’s (Nova Orleans, EUA), Georgiana Viou do Rouge (Nîmes, França), Jongwon Filho de L’Amant Secret & Eatanic Garden (Seul, Coreia), Vanika Choudhary do Noon (Mumbai, Índia) e Merlin Labron-Johnson do Osip (Somerset, Reino Unido).

Em tempo, Portugal foi escolhido campeão como novo destino internacional graças ao boom gastronômico, personificado pelo chef lisboeta José Avillez.