Lar de um dos parques mais emblemáticos da cidade de São Paulo, o bairro da Aclimação chama a atenção por seu caráter quase que exclusivamente residencial. E mais do que isso: são várias as casas e sobrados que ainda resistem, em ruas que às vezes parecem saídas de uma cápsula do tempo. No meio disso, ainda há espaço para a gastronomia.

O bairro, hoje, é um dos principais templos da gastronomia coreana. Mas tem mais do que isso: rodando por lá, dá para encontrar desde espetinhos até comida russa, além de várias opções de gastronomia oriental. É um bairro que, aos poucos, está vendo florescer uma gastronomia com a cara da Aclimação. Confira, abaixo, a seleção dos melhores do bairro:

Bicol

No entroncamento entre Liberdade e Aclimação está o Bicol, um dos mais elogiados restaurantes coreanos de São Paulo. Ele funciona no tradicional estilo de churrasco coreano, com a carne chegando crua na mesa. É o cliente que coloca as porções na grelha que fica ali, no centro da mesa. O cardápio tem de tudo: desde cortes de wagyu (R$ 328, para duas pessoas) até a a deliciosa panceta de porco duroc em fatia fina salteada com legumes sortidos ao molho de pimenta caseiro, finalizada com folha de gergelim (R$ 78). A casa ainda conta com opções de sopas, frutos do mar e um diferente macarrão gelado.

Onde: R. José Getúlio, 422, Aclimação. 3208-4123. 12h/14h30 e 18h/22h (sáb., 12h/15h e 17h30/22h; dom., 12h/15h e 17h30/21h).

Bulgogui, no restaurante Bicol. Foto: Andre Kim

Balaiada

Bem ali na Avenida da Aclimação está o Balaiada, um variado e agradável restaurante de “comida brasileira”. No entanto, apesar da feijoada e até parmegiana no cardápio, o que vale a pena aqui são os pratos da gastronomia nordestina. O baião de dois é bem servido, feito do jeito tradicional, com bastante tempero. Quer alguma coisa de entrada? Vá de dadinho de tapioca que, bem preparado e com uma boa geleia de pimenta, abre o apetite.

Onde: Av. da Aclimação, 620, Aclimação. 3208-1188. 9h/22h (seg., 9h/17h; dom., 9h/19h).

Moah

Quer mais uma opção de restaurante coreano na região? Uma boa ideia é o Moah, um espaço moderno que também oferece a grelha no centro da mesa. De entrada, uma das mais saborosas (e bastante apimentada!) é o Ojinhobokum, que é uma porção de lulas e vegetais refogadas ao molho picante, acompanhando duas porções de arroz (R$ 139). Se não quiser gastar tanto logo de cara, então opte pelo guioza (R$ 59), muito bem feito. Na área dos churrascos, um dos mais tradicionais é o Bulgogui (R$ 159), com fatias finas de contrafilé marinadas no molho de soja, óleo de gergelim, pêra, mel e especiarias. A casa ainda conta com opções de pratos individuais e, para os dias frios, deliciosas caldeiradas.

Onde: Praça Gen. Polidoro, 111, Aclimação. 95884-7086. 12h/14h e 18h/21h (fecha seg.)

Barskiy Dom

Ao lado do Clube Eslavo, uma escola de idiomas, está o Barskiy Dom. A casa traz um cardápio completo com a culinária russa -- de acordo com eles, multifacetada e diversificada. No almoço, a casa tem um buffet por quilo de comida eslava, enquanto outros horários contam com massa típica recheada, sopas russas e ucranianas, conservas e saladas, sobremesa e bolos e, ainda, bebidas russas, como kvass, kampot, drinks com vodka. Quer alguns exemplos de boas pedidas? De entrada, o Drániki (R$ 24,90), que são panquecas de batata com uma crosta crocante dourada. De prato quente, é claro, estrogonofe (R$ 30,90 de carne, R$ 25,90 de frango) e Galuptsê (R$ 34,90), que são charutos de repolho recheados com arroz e carne bovina. Por fim, de sobremesa, se arrisque na Medovik (R$ 15,90), deliciosa torta de mel com doce de leite ou, ainda, o bolo Napoleão (R$ 15,90), uma sobremesa com massa folhada levemente adocicado.

Onde: R. Apeninos, 681, Aclimação. 94240-9445. 11h/15h (qui., 11h/15h e 18h/22h; sex. e sáb., 11h/15h e 18h/23h; dom., 12h/16h).

Estrogonofe russo do restaurante Barskiy Dom Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Re Un De

Vamos com uma terceira opção de restaurante coreano? O Re Un De é um dos mais tradicionais da região. Comandado por uma família de coreanos, o local também serve os tradicionais churrascos coreanos na mesa em um ambiente espaçoso e que conta também com salas individuais -- para quem quiser fazer uma reunião privativa com a família ou com amigos, por exemplo. As principais recomendações são o tradicional bulgogui, que é o churrasco coreano, e o bibimbap para acompanhar, um mexido de arroz com legumes.

Onde: Av. da Aclimação, 624, Aclimação. 3209-9330. 11h20/14h e 17h30/21h (fecha dom.)

Costelão do Boni

Não quer saber de comida coreana? Tem uma região ali na Aclimação lotada de casas de espetinhos e de carnes. É o caso do Costelão do Boni: a casa é conhecida pela tradicional costela no bafo – que leva o nome da casa - e ainda tem variedade de espetos e porções. Para acompanhar, o Costelão do Boni ainda tem uma boa carta de cervejas artesanais.

Onde: R. Brás Cubas, 344, Aclimação. 5084 2661. 12h/00h15 (dom., 12h/22h).