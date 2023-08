Um dos restaurantes mais interessantes da Vila Mariana, o AE! Cozinha está passando por um período intenso de transformação. Desde a última semana, a casa dos chefs Walkyria Fagundes e Ygor Lopes mudou, ainda que continue no mesmo endereço: deixa o nome antigo para trás e, agora, se chama AE! Café. Também muda o modelo de negócios e uma parte do cardápio.

A mudança surge após o casal perceber uma demanda por um café neste modelo na Vila Mariana. “A gente percebeu que a demanda do bairro não é a demanda das pessoas que comem no nosso à la carte”, explica a chef Walkyria ao Paladar. “A gente faz muitas pessoas no executivo, enquanto nosso jantar era mais fraco. As pessoas que comiam no a la carte no final de semana eram de fora. Aqui, para as pessoas no bairro, não funciona”.

AE! Café está apostando forte no brunch ao longo do dia Foto: Pedro Ferrarezi

Com a mudança, agora o serviço fica assim: de segunda a domingo, começam com um brunch, que fica disponível durante todos os horários de funcionamento da casa e inclui pedidas como a toast de pão de fermentação natural, mortadela da casa, requeijão de corte e manjericão (R$29); croque madame com presunto defumado da casa, queijo Lua Cheia, pão brioche com molho bechamel, queijo Tulha e ovo frito com gema mole (R$48); e opções de combinados (a partir de R$39), que incluem focaccia de fermentação natural da casa, creme de avocado, queijo Taleggio, ovo mexido e uma proteína (presunto defumado, mortadela, hommus, salmão defumado ou cogumelos e creme de castanhas).

O menu executivo da casa, que já ia bem entre os frequentadores da casa, permanece como opção para o almoço durante a semana. Por R$ 69, o comensal pode optar por uma entrada ou couvert e prato principal, e por R$ 100, entrada, prato principal e taça de vinho.

“No final a gente tá falando de uma mudança que não é tão grande, já que ainda teremos à la carte no jantar de sexta, no almoço e jantar de sábado e no almoço de domingo”, diz a chef. “Basicamente, o que saiu, foi o jantar que saiu de segundas, quartas e quintas; e o à la carte que saiu do almoço durante a semana, mas que já quase não saía. Isso também facilita nossa operação, com um menu menos engessado e com ingredientes mais frescos”.

Pro futuro, a chef pensa em abrir novas operações em outros bairros da cidade -- e que comportem o modelo que era adotado antes da mudança. “A gente vê o AE! Café replicado em outros bairros, mas também nos vemos abrindo o que era o AE! Cozinha em bairros que são mais polos gastronômicos, como Pinheiros, Vila Madalena, Jardins ou até Paraíso”.