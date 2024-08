Setembro está começando e muitas novidades gastronômicas estão por vir. A primeira semana do mês começa com o aniversário do Cora, restaurante Michelin Bib Gourmand comandado pelo chef Pablo Inca. Depois, temos um novo prato especial de André Mifano, no Hospedaria, um festival de coxinhas da Ofner em parceria com Jefferson Rueda, um jantar a quatro mãos no restaurante espanhol Sancho Bar y Tapas e o novo menu do Watanabe, restaurante japonês que completa três anos em setembro.

Confira a lista e planeje sua semana gastronômica com os melhores lugares onde comer em São Paulo. Bom apetite!

Aniversário de três anos do Cora

Cora, restaurante Michelin Bib Gourmand Foto: Angelo Dal Bo/Divulgação

O restaurante Bib Gourmand completa três anos de existência no dia 1° de setembro e comemora o marco com uma tarde de comidas e drinques. Elaborado em parceria com a LosDos Cantina, o menu do dia inclui quesadilla de vôngole com mussarela fresca e ervas (R$ 38), taco de lula grelhada com mole branco (R$ 38), crudo de carapau com salsa de chicharón (R$ 45), bolinho de milho com queijo de ovelha (R$ 38), choripán com llajua (molho de pimenta boliviano) e chimi (R$ 36) e ostras com nêsperas (R$ 30), além de alguns pratos já disponíveis no cardápio do Cora e a carta de drinques tradicional.

E para os fãs de espumante, um novo rótulo será lançado no dia, fruto da parceria do Cora com a Vivente. O público pode chegar à Vila Buarque das 12h às 19h, mediante reserva, que pode ser feita pelo WhatsApp (11) 3231.4561.

Onde

R. Amaral Gurgel, 344 - Vila Buarque

@cora.sp

Hospedaria convida o chef André Mifano para servir prato com sabores paulistanos

Prato de arroz com frango do chef André Mifano para o Hospedaria Foto: Juliana Primon/Divulgação

A partir do dia 2 de setembro, você pode provar o novo prato do Hospedaria, feito em parceria com André Mifano. O chef do restaurante Donna, no Jardim Paulista, assina um prato que leva arroz com frango, cenoura, pimentões e coentro. A refeição será servida durante todo o mês de setembro no almoço e faz parte da seção Rango de Funça do cardápio da casa, que traz sabores típicos paulistanos para a mesa do restaurante de Fellipe Zanuto.

O prato é servido a um preço fixo de R$ 50 e uma parte da renda será revertida para a Ação Solidária Contra o Câncer Infantil (ASCCI).

Onde

R. Borges de Figueiredo, 82 - Mooca | R. Clodomiro Amazonas, 216 - Vila Nova Conceição

@hospedariasp

Festival de coxinhas de Jefferson Rueda nas unidades da Ofner

Festival da Coxinha Ofner, com Jefferson Rueda Foto: Tiago Queiroz/Estad

Jefferson Rueda, chef d’A Casa do Porco - melhor restaurante do Brasil segundo o ranking internacional 50 Best -, firma uma parceria com a Ofner em um festival dedicado a um dos quitutes mais queridos dos brasileiros: a coxinha. A proposta é manter a popular massa de coxinha do Ofner com um recheio que troca o frango pela carne de porco.

São três novos sabores que ficam disponíveis de 3 de setembro a 8 de outubro, incluindo a coxinha de linguiça com bastante queijo, a de porco na lata (clássica receita de Rueda) e a de porco caipira. Cada coxinha sai a R$ 17,90. Saiba mais na matéria completa.

Onde

Av. Pedroso de Morais, 1099 - Pinheiros | Todas as unidades Ofner, exceto a da Hebraica

@jeffim_rueda e @ofner

Jantar a quatro mãos com sabores espanhóis no Sancho Bar y Tapas

Salada morna do Sancho Bar Y Tapas Foto: Bia Fortes/Divulgação

O restaurante espanhol comandado por Fernando Oliveira recebe o chef Rodrigo Aguiar, do Jacarandá, no dia 2 de setembro, às 20 horas, para um jantar “a quatro mãos” com um menu especial para a data. De entrada, uma salada morna, com romesco, acelga chinesa, tomate tostado, rabanete cítrico, vinagreta espanhola e croutons. Como prato principal, sobrepaleta de porco preto, tomate marinado, vinagrete de tomate-de-árvore, cavolo nero e demi glace com água de tomate. Para a sobremesa, arroz doce com espuma de queijo.

A experiência sai a R$ 160 e deve ser reservada antecipadamente através do telefone (11) 3141-1956.

Onde

Rua Augusta, 1415 - Consolação

@sanchobarytapas

Watanabe Restaurante comemora três anos com menu especial

Seleção de sashimis do dia, no Watanabe Restaurante Foto: Israel Pinheiro/Divulgação

No dia 5 de setembro, o Watanabe Restaurante, dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi, lança uma nova experiência chamada Kaiseki-Ryori (R$ 580). Para celebrar três anos de casa, o menu será realizado em oito passos com alface baby e centolla desfiada acompanhado de uma taça de saquê como aperitivo, um tartare de wagyu, sashimi de wagyu de entrada e um mini lamen de lagosta. Em seguida, o sashimi variado e set de atum bluefin, além de uma posta grelhada de black cod com cogumelos, ovo cozido empanado (tamago furai) com jamon e caviar vermelho, niguiri do dia e sunomono. Para finalizar, a sobremesa fica a cargo de um karasumi com goiabada e foie gras com figo e espuma de lichia.

Onde

Rua Pedroso Alvarenga, 554 - Itaim Bibi

@watanaberestaurante