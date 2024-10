A semana gastronômica está recheada de festividades e boa comida: o evento beneficente Ramen no Hi recebe chefs renomados para uma refeição especial; o bar Drunks e o restaurante de comida taiwanesa, Aiô, celebram um ano com menus especiais e ainda tem estreia da nova carta do Shiro. Além disso, no espírito do Dia da Sobremesa (09/10), contamos sobre uma novidade do Nanica: um banoffe feito com Farinha Láctea.

Ramen no Hi: evento beneficente com Telma Shiraishi e outros chefs renomados

Evento Ramen no Hi Foto: Gustavo Kenji Missumi/Divulgação

No dia 11 de outubro, personalidades da culinária asiática se reúnem no evento beneficente Ramen no Hi, que contará com entradinhas por Telma Shiraishi, chef do Aizomê, cervejas produzidas pela Japas Cervejaria e sobremesas do chef pâtissier César Yukio, da confeitaria Hanami. Além disso, o ramen do Jojo Ramen será servido como prato principal em bowls de cerâmicas do Atelier Kei Espaço de Arte.

Toda a renda da data será revertida para a manutenção das atividades da Kodomo no Sono, entidade voltada à assistência a pessoas com necessidades especiais. O valor do ingresso é de R$ 350 e dá direito a um bowl artesanal de cerâmica, as entradas, o ramen, cerveja artesanal, sobremesa e música ao vivo.

PUBLICIDADE

Os convites devem ser garantidos pelo WhatsApp (11) 3208-3949 e (11) 97458-5933 e não estarão disponíveis no dia.

Onde

Espaço Hakka – Rua São Joaquim, 460 – Liberdade

11 de outubro, a partir das 19h30

Convites e informações: kodomo@kodomonosono.org.br | (11) 3208-3949 e (11) 97458-5933

PUBLICIDADE

@telmashiraishi | @cesaryukio | @japascervejaria | Ceramistas: @hidekohonma @olgakeikoishida

Drunks celebra o aniversário com bartenders convidados e boa música

TQ SÃO PAULO 16.10.2023 PALADAR Bar Drunks na Rua Bandeira Paulista, no Itaim Bibi. Retratos de Cassiano oliveira, chef de cozinha, Marlon Silva, bartender (de camiseta preta nas fotos), detalhes dos drinks e partos e balcão da nova casa de São Paulo. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Com coquetéis bem arquitetados e com diferentes sabores e apresentações, o Drunks completa um ano de estada no mezanino do restaurante Osso. Para celebrar o aniversário, o bar de alta coquetelaria promove um evento no dia 15 de outubro, às 20 horas. O bartender do Drunks, Marlon Silva, dividirá seu balcão com mais seis profissionais de bares premiados de SP, enquanto o chef da casa, Cassiano Oliveira, receberá cinco convidados na sua cozinha.

No bar, Spencer Amereno (ex-Drunks) e Cristiana Negreiros, do Oculto Bar, estarão presentes, bem como Luiz Mascella, do Terê, Wellington Júlio, do SubAstor, Alison Oliveira, do Caledônia, Ricardo Barrero, do Paradero.52 e Nicolas Keniti, do The Punch Bar. Já na cozinha, estarão os chefs Moacir Santana, do Coisa Boa, Gabriel Coelho, do De Segunda, Yumi Wada, do Paradiso, Douglas Morinaga, do Ken Zushi e Victor Cabanas, do vizinho de baixo, o Osso São Paulo.

PUBLICIDADE

O cardápio conta com criações exclusivas para a data, como o “the drunk way” (R$ 48), feito com cachaça, uísque irlandês, Amaro Monte Negro, hortelã bicolor, suco de limão siciliano e bitter da casa. O prato do dia é o camarões vietnamitas (R$ 45), que combinam camarão, sweet chilli sauce, amendoim torrado, coentro fresco, pepino e torradas.

Além de encher a barriga, os frequentadores podem aproveitar shows ao vivo de jazz e blues que já marcaram presença no Drunks. Para garantir a reserva, uma taxa de R$ 48 será cobrada e dará direito ao drinque criado por Marlon Silva sem valor adicional. Reservas pelo telefone (11) 97821-1349.

Onde

R. Bandeira Paulista 520 – Itaim Bibi

15 de outubro, a partir das 20h

PUBLICIDADE

@drunksbrasil

Aiô completa um ano com menu exclusivo

Bao do Aiô Foto: KUROOW/Divulgação

E tem mais um aniversário chegando por aí. Também fazendo bodas de papel, o Aiô - restaurante de comida taiwanesa listado no Guia Michelin - está completando um ano. Para comemorar, um menu exclusivo será servido no dia 16 de outubro, a partir das 19 horas.

Com sabores autorias dos chefs Caio Yokota e Victor Valadão, a noite promete seis pratos inéditos que serão servidos à la carte, como o “fish toast” (R$ 47) - uma porção de shokupan frito com massa de peixe taiwanês, envolto com gergelim e molho picante -, o vinagrete de lula grelhada Sichuan (R$ 59) - que acompanha um pequeno bao (pãozinho chinês) -, e o “char siu bao” (R$ 25) - que consiste em um pão feito no vapor e recheado com copa lombo grelhado, marinado em molho agridoce à base de arroz fermentado e mel.

PUBLICIDADE

As reservas podem ser feitas pela plataforma do Get In.

Onde

R. Áurea, 307 - Vila Mariana

16 de outubro, a partir das 19h

@aiorestaurante

PUBLICIDADE

Nova carta de drinques do Shiro com coquetéis autorais que são a cara do Japão

Drink do Shiro Foto: Tati Frison/Divulgação

Bom, que os fãs de uma boa bebida estão bem servidos esta semana está claro. Localizado no andar de cima do restaurante Kuro - dono de uma estrela Michelin -, o Shiro tem uma nova carta de drinques autorais assinada pelo consultor Danilo Nakamura e com coautoria de Renan Scussel.

O bar é dedicado à coquetelaria japonesa e suas novidades trazem sabores e aromas do Japão para as criações. Entre elas, o drinque mizu (que significa água em japonês e custa R$ 54) combina shochu, sake seco, suco de maçã verde clarificado e gotas de tintura de alga nori, e entrega uma bebida completamente transparente com notas minerais, ácidas e ligeiramente salinas.

Outros sabores são o ichigo (R$ 70), uma versão da sakerinha de morango só que preparada com suco de morango clarificado, sake, xarope de limão e champagne; e o baisu (R$ 45), de baixo teor alcoólico e boa acidez.

Onde

R. Padre João Manuel, 712 - Jardins

Segunda a sábado, 19h, 21h15 e 23h15.

Reservas via WhatsApp: (11) 91255-0906

@shirococktailbar

Nanica

Nova banoffee de Farinha Láctea da Nanica Foto: Nanica/Divulgação

Nanica lança nova receita de banoffee que leva os clássicos banana, chantilly e biscoito de leite, combinados com um creme de Farinha Láctea e que ousa finalizar a sobremesa com mais Farinha Láctea salpicada por cima.

Saindo a R$ 20 a fatia e R$ 220 a torta inteira, a novidade está disponível em todas as unidades da rede e no iFood, até dia 15 de novembro.

Onde

Todas as unidades da Nanica e pelo IFood

De 1° de outubro a 15 de novembro

@nanicabrasil