Confira a Agenda Paladar que está recheada de delícias do mar, festivais de sabores paulistas e brasileiros, uma novidade suculenta de comida de boteco e um evento que celebra a culinária mexicana. Abaixo, você descobre tudo sobre o Festival Bacalhau da Noruega, que reúne 30 restaurantes de São Paulo; e também conhece um festival que exalta a culinária do estado. Depois, veja os detalhes da Feira Sabor Nacional - que, desta vez, traz delícias docinhas e geladas -; um novo item do cardápio do Pirajá; e um encontro que reúne chefs especializados em comida mexicana no Metzi.

Festival Bacalhau da Noruega em SP

Bacalhau trás-os-montes Foto: Marcelo Cabral/Divulgação

De 12 a 29 de setembro, o Festival Bacalhau da Noruega reunirá trinta casas em um evento que desmistifica esse peixe e exalta sua versatilidade. A segunda edição paulistana do evento vem para lembrar que o bacalhau não está restrito à Páscoa e às festas de fim de ano, transitando bem entre culinárias de diversos países, desde a portuguesa à japonesa, francesa e italiana, por exemplo.

Entre os participantes, estão os tradicionais Tasca da Esquina e Rancho Português, mas também o Modern Mamma Osteria, Aguzzo, Le Jazz e o japonês Kinoshita, que possui uma estrela Michelin, além do Bar da Dona Onça, da chef Janaina Torres - eleita a melhor chef do mundo pelo 50 Best Restaurants - e o Capim Santo, da chef Morena Leite.

Onde

Em 30 casas da capital paulista. Confira a lista completa no site oficial.

12 a 29 de setembro

@bacalhaudanoruegaportugal

Revelando SP: festival de culinária tradicional paulista tem nova edição

Bolinho caipira Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Com entrada gratuita, o maior festival da valorização da cultura tradicional paulista retorna à capital entre os dias 12 e 15 de setembro no Parque da Água Branca, a partir das 10 horas. Serão 52 estandes de culinária que buscam mostrar a diversidade de sabores de todo o estado de São Paulo. A lista de pratos inclui receitas à base de ingredientes como cambuci, carnes e outros, e opções de sanduíches, cachaças e doces - estes que vão das compotas às opções com milho e amendoim.

Você também pode provar queijos, o tradicional bolinho caipira do Vale do Ribeira, o bolinho de frango de Itapetininga - que foi reconhecido como patrimônio cultural do município em 2005 -, e a linguiça bragantina com polenta crocante, um dos carros-chefes do Revelando SP.

O evento também conta com 85 estandes de artesanato regional e atrações musicais como Almir Sater, Os Originais do Samba, Ellen Oléria e Jackson Antunes. Ao todo, serão mais de 185 participantes, representando 88 municípios de 12 regiões paulistas. O Revelando SP é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte.

Onde

Av. Francisco Matarazzo, 455 - Parque da Água Branca

12 a 15 de setembro, a partir das 10 horas

@revelando.sp

Feira Sabor Nacional com doces e sorvetes na Cinemateca Brasileira

Cannoli

A Cinemateca Brasileira reúne cem pequenos produtores gastronômicos na Feira Sabor Nacional. Esta edição é dedicada a doces e sorvetes, incluindo cannolis, alfajores, gelatos, chocolates artesanais, cheesecake e churros. O valor do ingresso é de R$ 12 e a meia entrada vale para estudantes, idosos e para quem levar um quilo de alimento. Crianças até dez anos não pagam.

Além da área de alimentação, o evento conta com show de música ao vivo, exibição de filmes, oficina e contação de histórias para a criançada. A feira acontece nos dias 14 e 15 de setembro. No sábado, das 10 às 19 horas e no domingo, das 10 às 18 horas. Os ingressos podem ser comprados na hora ou garantidos via Sympla.

Onde

Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Mariana (Cinemateca Brasileira)

Sábado, 14 de setembro, das 10 às 19 horas, e 15 de setembro, domingo, das 10 às 18 horas

@feirasabornacional

Coxa creme e samba carioca no Pirajá da Faria Lima

A nova coxa creme do Pirajá Foto: Bruno Geraldi

No sábado, dia 14 de setembro, acontece o Samba do Trabalhador, festa tradicional do boteco Pirajá que reúne samba carioca e comida boa em plena Faria Lima. Do meio-dia às 18h30, o evento conta com chope gelado (R$ 14,12), o drinque Ela é Minha e Ninguém Tasca (R$ 40,68), com cachaça da casa, rapadura mineira e limões taiti e siciliano, além da nova caipirinha do bar, a Vida Leva Eu (R$ 34), que contém abacaxi, manga, manjericão e um toque de cocada.

Quanto aos petiscos, há duas novidades no cardápio: a coxa cremosa (R$ 27,12) e os bolinhos de creme de milho (R$ 50,85 com seis unidades) empanados com macarrão cabelo de anjo e de ligeira picância. Os ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos no site Eventbrite.

Onde

Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 - Pinheiros (Pirajá Faria Lima)

Sábado, 14 de setembro, das 12h às 18h30.

WhatsApp: (11) 94364-3170

@barpiraja

Metzi celebra quatro anos com jantar especial

Os chefs Luana Sabino e o mexicano Eduardo Nava Ortiz. Foto: Gabriela Sabino

Os chefs do Metzi, Eduardo Ortiz e Luana Sabino, recebem Roberto Solis, chef do Huniik - restaurante localizado na cidade de Mérida, em Yucatán, e que é o 58° melhor do mundo segundo o ranking internacional 50 Best Restaurants. A península, que fica distante das regiões Central e Norte do México, possui uma culinária própria com sabores regionais. No dia 16 de setembro, das 19 às 23 horas, os três vão se juntar em um jantar especial para celebrar os quatro anos do Metzi.

O jantar de seis etapas (R$ 560 por pessoa) contará com pratos como cebollas negras (cebolas brancas em tempura de recado negro), flauta de folha santa recheada com atum toro, peixe fresco ao molho de papadzul (feito com sementes de abóbora) e favas verdes e brócolis grelhado. Para a sobremesa, um consommé de mel Melipona, pannacotta de iogurte grego e espuma de mandioca.

As reservas devem ser feitas via WhatsApp (11) 98045-5022.

Onde

R. João Moura, 861 - Pinheiros

Segunda-feira, 16 de setembro, das 19 às 23 horas

Reservas pelo WhatsApp: (11) 98045-5022

@metzirestaurant