Nada melhor para começar a última semana do mês com uma lista de delícias para experimentar em restaurantes de SP. Na Agenda Paladar de hoje, você confere uma sexta-feira de muito samba e petiscos cariocas no Pirajá, uma celebração alcoólica do Dia do Saci e novas delícias na Bráz, que vão desde entradas a pizzas, massas e uma sobremesa especial. Além disso, tem uma festa de Halloween secreta no speakeasy Câmara Fria e um menu de sushis especiais em homenagem ao Dia do Sushi.

Samba da Última Sexta-Feira no Pirajá

Pirajá Foto: Pirajá/Divulgação

No dia 25 de outubro, a partir das 19h, o Samba da Última Sexta-Feira acontece no segundo piso (chamado de laje) do Pirajá Faria Lima. Com roda de samba comandada pelo carioca Gabriel da Muda, arranjador e diretor musical, o evento conta com o cardápio clássico da casa, com pastéis diversos (a partir de R$ 17), coxinha (R$ 18 a porção com duas), torresmo (partindo de R$ 19) e, na parte dos drinques, caipirinhas (a partir de R$ 36), cajú amigo (R$ 41) etc.

O ingresso custa R$ 70 e cada cliente ganha dois chopes com a compra da entrada, que pode ser garantida no site oficial de vendas.

PUBLICIDADE

Onde

Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros

25 de outubro, a partir das 19h

@barpiraja

Cordial Bar celebra o Dia do Saci com drinques e convidados especiais

PUBLICIDADE

Cordial Bar Foto: Luana C./Divulgação

No dia 28 de outubro, os sócios do Cordial Bar, Gabriel Santana, Fernando Moyses e César Rivitti, recebem Spencer Amereno e Cris Negreiros (Oculto bar), Larissa Cardoso (Santana Bar), Gabriel Rosa (Matiz) e Hector Oliveira (Drunks) para uma noite de travessuras à brasileira com a celebração do Dia do Saci, que acontece junto ao Halloween. De 17h a 00h, os bartenders convidados farão drinques especiais inspirados no folclore brasileiro.

Os coquetéis exclusivos incluem o bird da cidade, assinado por Gabriel Rosa, que combina cachaça, Campari, suco de limão, xarope simples e soda de abacaxi; o sabugosa, de Larissa Cardoso, com cachaça, cordial de milho, mostarda, mel, sumo de limão e iogurte; e o caipora, de Hector Oliveiras, com gim de chocolate, digestivo italiano, jerez, bitter de chocolate e flor de sal.

Todos os drinques serão vendidos a R$ 35 e os bartenders se dividirão em horários, com os Gabrieis de 19h às 19h45, Cris e Spencer de 20h às 20h45 e Hector e Larissa de 21h às 21h45. As reservas podem ser feitas via direct no Instagram.

Onde

PUBLICIDADE

Rua Epitácio Pessoa, 32

28 de outubro, das 19h às 00h

@_cordial_sp

Festival Fora de Série da Bráz celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil

Pratos do Fora de Série, da Bráz Foto: Bruno Geraldi/Divulgação

PUBLICIDADE

A Bráz traz a décima edição do festival Fora de Série em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Com sabores inspirados nas tradições e memórias afetivas, o cardápio do festival conta com a colaboração do melhor pizzaiolo da Itália, segundo o 50 Top Pizza World, Diego Vitagliano.

Três sabores de pizza representam imigrantes que ajudaram a perpetuar a tradição italiana no Brasil: a pizza famiglia Fasano é uma homenagem a Gero Fasano e leva tomate, manjericão e azeite (R$ 110). Por sua vez, a pizza amatriciana da Romano, que homenageia Andrea Romano, imigrante especializado no ramo de embutidos, feita com tomate, fior di latte, guanciale italiano e pecorino romano (R$ 139).

Para finalizar a tríade de delícias, a pizza la mamma é um tributo às Mamas de San Vito, um grupo de mulheres que participam da Associação Beneficente São Vito Mártir e perpetuam a tradição da festa que ocorre no bairro do Brás desde 1918. Seus ingredientes incluem creme de alcachofra, provola affumicata napoletana, alcachofras romanas e manjericão (R$ 139).

O menu também inclui a entrada il carciofo terre nostre (R$ 64), com alcachofras romanas, e a sobremesa sfogliatelle riccia (R$ 39), tradicional doce napoletano com chocolate meio amargo. Duas massas completam as novidades do menu, com direito a massa de sêmola feita na casa com ragu de linguiça artesanal ao pomodoro, azeitonas pretas, orégano siciliano, fior di latte e erva doce (R$ 78) e pasta fresca recheada com alcachofras romanas, provola affumicata e mascarpone, finalizada na manteiga e balsâmico envelhecido (R$ 92).

Com início no dia 30 de outubro, o evento dura um mês e acontece em todas as unidades da Bráz Pizzaria, Trattoria e Casa Bráz em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas.

PUBLICIDADE

Onde

De 30 de outubro a 30 de novembro

Em todas as unidades Bráz Pizzaria, Trattoria e Casa Bráz

@brazpizzaria | @braztrattoria

Menu-degustação de sushi na Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa

PUBLICIDADE

No dia 31 de outubro, a Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa (ABGJ) oferece uma experiência gastronômica pelos sabores japoneses. Em comemoração ao Dia do Sushi (01/11), o menu-degustação traz diferentes peças para seus convidados.

No cardápio, estão incluídos salmão, sushis de Kanto - como akami zuke (atum magro marinado) e hossomaki de kanpyo -, sushis de Kansai - com o hako montado com pargo e umê, e futomaki recheado - e niguiris de lula com limão, vieiras e unagi, também de Kanto. Para finalizar a experiência: wagashis, que são doces tradicionais japoneses, e o parfait de melão, uma criação yogashi, ou seja, baseada na confeitaria japonesa com inspiração ocidental.

O time de especialistas à frente da cozinha na data são Fabio Shiguematsu, Hermes Takeda e Toshi Kawanami, além de sobremesas dos chefs confeiteiros Cesar Yukio e Cristiane Sampei. O menu sai a R$ 770 por pessoa, com bebidas e serviço à parte, e sua vaga pode ser garantida através do site oficial de vendas.

Onde

Restaurante Nakka Jardins – Rua Padre João Manuel, 811 – Cerqueira César

31 de outubro, de 19h às 22h

@abgj_br | @tatasushi | @restauranteNakka | @Yunagi_EdomaeZushi | @hanamiconfeitaria | @Nanayabycris

Câmara Fria promove festa de Halloween no dia 31 de outubro

Salão do Câmara Fria Foto: Câmara Fria/Divulgação

Especializado em chope artesanal, o bar speakeasy Câmara Fria celebra o Halloween no dia 31 de outubro com a pizza CF (R$ 41), que leva queijo de cabra, creme de abóbora, picles de abóbora, tomate assado, sálvia, provolone e parmesão, e o chope abróba (R$22), com notas de abóbora defumada, noz moscada, gengibre do brejo, cardamomo e lúpulo. Essas criações foram feitas especialmente para a data, mas a extensa carta de chopes tradicionais da casa, coquetéis, pizzas e petiscos também estarão disponíveis para consumo.

A entrada é franca, mas a reserva antecipada é recomendada pela casa e também é preciso garantir o ingresso no site oficial.

Onde

R. Graúna, 137 - Moema (em cima do bar Original)

31 de agosto, a partir das 19h

@camarafria