Agenda Paladar: massas e eventos em bares marcam os passeios gastronômicos da semana

Começando abril com tudo, a agenda de eventos gastronômicos por São Paulo desta semana tem como destaque as massas e os bares, com rolês interessantes que vão permitir que você explore boas mordidas e goles de diferentes tamanhos para todo tipo de gosto.

Começando com massa e vinho: a combinação praticamente infalível será executada pelas sommelières do Sede261 e pela chef do Shihoma. O seu sábado pode terminar com uma refeição com pastas deliciosas e vinhos selecionados para harmonizar com as garfadas.

Para ficar no radar do mês, a collab do chef Rodrigo Oliveira com a Bráz Elletrica traz ingredientes típicos da comida nordestina em uma pizza que vai ficar disponível nas unidades da casa por tempo limitado.

O bar do Rosewood, o Rabo di Galo, em parceria com o Santana Bar, apresenta uma noite com quatro drinques inéditos, de inspiração artística, que serão integrados à carta de coquetéis do Santana.

Outra opção de passeio gastronômico que une comida e arte é o Sensorium: Cinema do restaurante Grotta Cucina, que apresenta um menu degustação de seis tempos com pratos inspirados em clássicos da sétima arte.

Também para a noite de quarta, o Exímia recebe o premiado Champagne Bar at Four Seasons at The Surf Club Miami para uma noite de drinques e petiscos exclusivos comandada pelo chef de cozinha e diretor de bar da casa estadunidense.

Para curtir o sábado: Sede261 recebe Shihoma

Sede 261 recebe Shihoma Foto: Brejo/Divulgação

No descontraído ambiente do bar de vinhos Sede261, as sommelières Cassia Campos e Daniela Bravin vão receber a chef Bia Limoni, do restaurante Shihoma Pasta Fresca para preparar uma refeição especial com diferentes pastas harmonizadas com os vinhos das anfitriãs.

Para começar, você vai poder escolher entre pasta longa e curta para degustar com ragú de cordeiro (R$ 45), seguido pelo tortelli recheado com ricota e queijo azul, que será finalizado na manteiga com um toque de mel de cacau (R$ 40). O famoso tiramissù do Shihoma vai entrar para adoçar o encontro. Todos os pratos servidos podem ser acompanhados pelos vinhos em taça da Sede261, que saem a partir de R$ 28.

Serviço:

Endereço: Rua Benjamim Egas, 261, Pinheiros. Data: 5 de abril, a partir das 15h. Instagram: @sede261 | @pastashihoma.

Sabor de pizza de Rodrigo Oliveira na Bráz Elettrica

Anthony Falco e Rodrigo Oliveira apresentando a pizza 'Baianinha', disponível por tempo limitado na Bráz Elettrica Foto: Tales Hidequi/Divulgação

Um dos chefs mais queridos do país encarou o forno da Bráz Elettrica para preparar uma pizza que ficará no cardápio da casa durante dois meses a partir de segunda-feira, dia 7 de abril.

A pizza “Baianinha” (R$ 58) integra o projeto “Elletrica&Co.” — em que grandes chefs brasileiros são convidados a criar receitas autorais. A pizza criada pelo chef do restaurante Mocotó inclui ingredientes regionais como o requeijão do Norte, o queijo coalho, a carne de fumeiro, o azeite de dendê, picles de abóbora, pimenta de cheiro e ervas frescas, com destaque para o coentro.

A pizza de Rodrigo Oliveira em parceria com a Bráz Elettrica ficará disponível em todas as unidades em São Paulo durante a promoção.

Serviço:

Rua dos Pinheiros, 220, Pinheiros. Data: de 7 de abril a 7 de junho. Horário: domingo a quinta-feira das 18h à 00h, sexta-feira e sábado das 18h às 02h. Unidades na Vila Leopoldina, Vila Buarque e Rua Augusta. Instagram: @brazelettrica.

Drinques do Santana no bar do Rosewood

Lucent White, um dos novos coquetéis do Santana Bar Foto: Santana Bar/Divulgação

O Rabo di Galo, bar de coquetéis do Hotel Rosewood de São Paulo, vai receber a equipe do Santana Bar para o lançamento de quatro coquetéis inéditos que serão integrados à carta do bar convidado.

O takeover, que acontece na noite da próxima segunda-feira (7), leva para o espaço do Rabo di Galo, drinques inspirados em combinações de cores de gigantes do mundo da moda.

Os novos coquetéis misturam ingredientes inusitados e custam R$ 65. O “Lucent White” é feito com caju, graviola, flor de laranjeira, uva riesling e leite de amêndoas. O “Moonstruck” mistura Ypióca 5 Chaves, cupuaçu, cordial de cambuci e é ornamentado com uma tuile salgada feita a partir do mosto das castanhas. O Tomato Cream é uma opção refrescante, combinando Zacapa com soda de abóbora, damasco, mel, coco e tomate verde, finalizado com tuile crocante de páprica defumada e flor de sal. Por fim, o Scarlet Smile é uma releitura frutada do Manhattan, com Bulleit Bourbon infusionado com gojiberry, Alkermes, vinho rosé, calda de cereja amarena e morango.

Serviço:

Endereço: Rua Itapeva, 435, Bela Vista. Data: 7 de abril de 2025, das 20h às 23h. Instagram: @rosewoodsaopaulo | @_santanabar.

Comida italiana e cinema no Grotta Cucina

A área interna do Grotta Cucina Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

O Grotta Cucina promove, no dia 9 de abril, uma experiência que une gastronomia e cinema em um jantar inspirado em grandes clássicos da sétima arte. Durante o Sensorium: Cinema, os participantes vão assistir a cenas icônicas de seis filmes — dos gêneros horror, comédia, fantasia, animação, ação e drama — antes de degustar pratos inspirados em cada uma delas. O menu, servido em seis tempos e harmonizado com vinhos da La Grande Bellezza, será revelado apenas na hora, garantindo o mistério e a surpresa da noite.

A experiência acontece das 19h30 às 22h30 da próxima quarta-feira (9) e tem vagas limitadas. Os pratos serão servidos de forma contínua e é recomendado que os participantes cheguem com 30 minutos de antecedência. O jantar custa R$ 590 por pessoa; eventuais restrições alimentares devem ser informadas no ato da compra.

Serviço:

Endereço: Rua José Maria Lisboa, 257, Jardins. Reservas pelo WhatsApp: (11) 91200-2325 Data: 9 de abril, das 19h30 às 22h30. Instagram: @grottacucina.

Exímia Bar recebe bar renomado de Miami

Jonathan Gabbay, diretor de bar do Champagne Bar at Four Seasons Foto: Champagne Bar at Four Seasons/Jonathan Gabbay/Divulgação

O Exímia Bar, no Itaim Bibi, recebe no dia 9 de abril dois grandes nomes internacionais: Jonathan Gabbay, diretor de bar do Champagne Bar at Four Seasons at The Surf Club Miami, e Marco Calenzo, chef executivo do local. A partir das 20h, a dupla apresentará três coquetéis exclusivos. O “Mint and Lime” leva o uísque japonês Hibiki Suntory, rum, Jerez, limão, hortelã e champagne, e acompanha a carta especial com o “Melon”, que leva cordial de melão, coco e gim, e o “Guava”, preparado com uísque Macallan, Bourbon, vermute branco e goiaba,

A ideia é acompanhar os coquetéis com alguns petiscos preparados pelo chef da casa da Flórida, como o arancini de açafrão com tartare de atum, o brioche com cogumelos e bechamel e um cavatelli com fondant de cebola e ragú genovês. A entrada é gratuita e não há necessidade de reserva. As acomodações serão feitas por ordem de chegada. A noite também conta com a presença de DJs.

Serviço:

Endereço: Rua Dr. Mário Ferraz, 507, Itaim Bibi. Data: 9 de abril, a partir das 20h. Instagram: @eximiabar.