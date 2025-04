Agenda Paladar: pizzas e festivais gastronômicos para curtir a semana

Agora que o calor deu uma trégua, a barriga ronca com um pouco mais de força. E para aquietar esse monstro, São Paulo oferece excelentes opções, começando com dois festivais gastronômicos para você aproveitar no fim de semana, e ainda um jantar super especial do chef Alex Atala em parceria com chefs estrelados de Portugal no Dalva e Dito.

E sabe quem está de volta nesta quinta-feira (10)? A premiação do 50 Top Pizza, com perspectiva de várias pizzarias brasileiras pipocando na lista das melhores da América Latina. Aproveitando a ocasião, trouxemos as novidades do cardápio Da Mooca Pizza Shop, casa de pizzas de estilo romano em Pinheiros, e a collab do Krøzta com um bar de pizzas carioca.

Convidados portugueses no Dalva e Dito

Veja o que encontrar no jantar exclusivo do Dalva e Dito Foto: jairo goldflus/Adobe Stock

O chef Alex Atala está preparando um jantar a seis mãos no Dalva e Dito na próxima terça-feira (15), recebendo os chefs Vasco Coelho dos Santos, do restaurante Euskalduna Studio (Porto, Portugal) e Pedro Pena Bastos, do restaurante Cura (Lisboa, Portugal), ambos com uma estrela no Guia Michelin.

Para a noite estrelada, o menu consiste em cinco etapas preparadas pelos chefs, com destaque para os cortes de carne suínos, como o lombinho alentejano com amêijoas, do chef do Cura, e uma barriga de porco defumada com picles de cebola roxa, chutney de cupuaçu e ovas de salmão, do anfitrião.

O menu sai por R$ 300 (bebidas e serviço à parte), e as reservas devem ser feitas pelo telefone (11) 99383-7351.

Serviço: Endereço: R. Padre João Manuel, 1115, Cerqueira César. Data: 15 de abril de 2025, a partir das 19h. Preço: R$ 300. Instagram: @dalvaedito.

Festival de culinária asiática em Pinheiros

Nekô Fest Foto: Laís Acsa/Divulgação

A terceira edição do NekôFest acontece no próximo sábado (12), no Largo da Batata, e vai trazer uma gama de opções variadas da culinária asiática para experimentar em um festival que une comida, arte e cultura.

Com entrada gratuita, o evento oferece quitutes como os baos e a berinjela frita com missô do Mapu Baos; os chás, oniguiris e sanduíches da Mori Chazeria; Ramen burguer e gyozas do Tamashii Ramen; ou ainda os doces com matchá da Matchá Minka.

Além das comidinhas, o público pode aproveitar uma feira com cerâmicas, itens de decoração, vestuário e artes diversas.

Serviço: Endereço: Largo da Batata, S/N, Pinheiros (próximo ao metrô Faria Lima). Data: 12 de abril, das 11h às 20h. Instagram: @nekofest_oficial.

Festival gastronômico no Brooklyn

Brooklyn Taste Foto: Brooklyn Taste/Divulgação

Vai estar pelo Brooklyn no fim de semana? Vale conferir o Brooklyn Fest, que acontece em sua oitava edição nos próximos dias 12 e 13 de abril. A entrada também é gratuita, e os presentes vão poder aproveitar de gastronomias de diferentes estilos, reunidas em espaço que apresenta também uma boa variedade de atrações para o público infantil.

Tradi Hamburgueria, Grand Hyatt, Mil Confeitaria, Firedoor Burguer e Davvero Gelato são algumas das presenças confirmadas para o evento, que conta com 42 estandes para o público. Para beber, o evento contará com vinhos, cervejas e coquetéis.

Serviço: Endereço: Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu), Brooklyn. Data: 12 e 13 de abril, das 11h às 20h. Instagram: @brooklintaste.

‘Mussarela Club’ do Krøzta

Mussarela Club, do Krøzta, convida pizzaria carioca Foto: Fatchia Pizza/Divulgação

Achar um lugar para comer fora na segunda-feira nem sempre é uma tarefa das mais fáceis. No Krøzta, a partir do próximo dia 14, você tem a oportunidade de participar do “Mussarela Club”, nova iniciativa quinzenal do bar italiano na Vila Buarque para agitar o início da semana com pizzas, coquetéis e música.

Toda edição terá um convidado especial, e para a primeira data, o carioca Fatchia Pizza, Disco e Bar foi o escolhido para a collab. As pizzas são inéditas e servidas por fatia (R$ 32), com opções de sabores inspirados em pratos clássicos da culinária italiana, como a ‘A la Vodka’, que leva molho pomodoro picante com vodka, stracciatella e flor de sal, e Carbonara, com bacon, gema curada, fonduta de parmesão e pimenta-do-reino.

A música será comandada pelo DJ do Fatchia, Facchinetti, das 17h às 22h.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 39, Vila Buarque. Data: 14 de abril, a partir das 17h. Instagram: @kroztaaa.

Novo menu no Da Mooca Pizza Shop

Da Mooca Pizza Shop Foto: Juliana Primon/Divulgação

Comandada pelo chef Fellipe Zanuto, a pizzaria de estilo romano Da Mooca Pizza Shop está de menu renovado. As pizzas quadradas, fofinhas e servidas em fatias ganham novas adições no cardápio.

As novidades nas pizzas começam com o sabor de Batata com Panceta (R$17), feita com mussarela, batata laminada, panceta, pimenta, flor de sal e alecrim, e a Carbonara (R$17), feita com molho bechamel, panceta de porco, mussarela, parmesão, gema curada e pimenta preta. O Suppli (R$14) - um bolinho de risoto com molho de tomate e recheado com queijo - surge no cardápio da casa como uma nova opção de entradinha.

O bar da casa também vai servir drinques clássicos por R$15, como Negroni, Old Fashioned, Boulevardier e o Limoncello.

Serviço: Endereço: Rua Fradique Coutinho, 154, Pinheiros. Horário de funcionamento: domingo e segunda das 16h às 22h, terça a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h. Instagram: @damoocapizzashop.