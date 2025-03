Agenda Paladar: St. Patrick’s Day, bazar da Renata Vanzetto e noite de sanduíches marcam a semana

A gastronomia paulistana não tem (nem quer) uma semana sequer de descanso, e coloca nos ombros o peso da responsabilidade de te deixar de barriga cheia e feliz durante a semana. Para incontroláveis fomes, um banquete na Casa del Tanit reúne Oscar Bosch, Janaína Torres e a chef uruguaia Maria Elena Mafertán em um jantar com pratos de alma latina e mediterrânea.

Seguindo com as indicações, a comida latino-americana aparece mais uma vez nas indicações da semana, em uma comemoração de respeito com bons sandubas pelos seis anos do Chimichurri Parrilla. Esse último é no domingo, mas quer um programa gastronômico para a segunda-feira? A chef Renata Vanzetto preparou uma operação especial com bazar de produtos com desconto, barraquinha de doces e horários especiais nos restaurantes do seu quarteirão na Bela Cintra.

Comemorando o St. Patrick’s Day, o Must Restaurant tem um brunch com pratos e bebidas típicas da Irlanda, enquanto o Tank Brewpub investe nas cervejas e bebidas clássicas dos pubs irlandeses.

Aniversário do Chimichurri Parrilla

Choripán do Chimichurri Parrilla Foto: Chimichurri Parrilla/Divulgação

Em uma das bilhões de ladeiras da região de Perdizes/Sumaré, o Chimichurri Parrilla comemora seis anos de operação com uma noite de sanduíches e bebidas, feita em parceria com chefs amigos da casa lado a lado com alguns dos pratos que marcaram a história do espaço. A começar pelas opções disponibilizadas pela própria casa, com hambúrguer feito na parrilla (R$ 45), com blend de Angus, que pode ganhar adicionais de bacon, cebola caramelizada e outros ingredientes, e um choripán com linguiça artesanal da casa e o molho que dá nome ao estabelecimento.

Como de costume, a festa será na calçada e contará também com sanduíche de peixe do Sororoca Bar, arepas do Sabor Caribe, vinhos do Cacho Bar, drinques autorais do bar Cascasse Il Mondo e sanduíches da Mercearia Santa Thereza, além da cerveja que nasceu da parceria do Chimichurri Parrilla com a Trilha Cervejaria.

Os DJs Discomiragem, Bento Araújo e Edgar Piccoli (Giramundo) e DJ Yuri vão comandar o som da festa.

Serviço: Av. Prof. Alfonso Bovero, 730, Perdizes. Data: 16 de março, das 17h às 21h. Instagram: @chimi_parrilla .

Cala del Tanit recebe Maria Elena Marfetán e Janaína Torres

Maria Elena Marfetán, chef do restaurante Lo de Tere, de Punta del Este Foto: Lo de Tere/Divulgação

Oscar Bosch, chef catalão que comanda as operações no Cala del Tanit, vai receber uma dupla excepcional de grandes chefs da América do Sul para um jantar especial no Itaim. Na próxima terça (18), a uruguaia Maria Elena Marfetán, do premiado Lo de Tere (41° melhor restaurante da América Latina, segundo o Latin’s America 50 Best Restaurants 2024), em Punta del Este, e a brasileira Janaína Torres, chef do Bar da Dona Onça, se unem ao chef para preparar um menu com pratos que combinam ingredientes mediterrâneos, brasileiros e uruguaios.

O foco está na culinária litorânea ligada a essas tradições, e conta com bexiga natatória de peixe com purê de limão de Mafertán e milho crioulo, porco e frutos do mar de Janaína Torres entre os destaques do cardápio. O jantar sai por R$ 520, e as reservas podem ser feitas pelo telefone 11 97663-2566.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147, Itaim Bibi. Data: 18 de março, a partir das 19h30. Instagram: @caladeltanit .

Brunch irlandês no Must Restaurant

Ambiente do Must Restaurant Foto: Evelyn Müller/DIvulgação

No próximo domingo (16), o Must Restaurant, localizado no hotel Tivoli Mofarrej, vai preparar um brunch especial em comemoração ao St. Patrick’s Day (Dia de São Patrício), com receitas que resgatam preparos clássicos da culinária típica da Irlanda com toques autorais e contemporâneos do chef Danilo Brasil.

Entre as opções irlandesas, o menu de brunch conta com um tradicional Irish Stew, ensopado de carne com vegetais, boxty, uma panqueca de batata irlandesa, champ (purê de batata irlandês com cebolinha), bacon com repolho típico da ilha, e os clássicos chicken rolls. Doces como o pudim de pistache, Porter Cake (bolo irlandês feito com cerveja e frutas secas), tartelete de maçã verde e café affogato irlandês fecham o brunch.

Além dos pratos típicos, o menu conta com diversas opções mais tradicionais de brunch, desde entradas com queijos, embutidos, saladas e pães artesanais, até pratos principais, como arroz ao açafrão, camarão ao molho de champagne e ravioli de espinafre. Vale destacar também a estação de ostras frescas que estará à disposição dos comensais.

Serviço: Endereço: Tivoli Mofarrej São Paulo, Alameda Santos, 1437 (térreo). Data: 16 de março, das 13h às 16h. Valor: R$ 240 (inclui welcome drink e não inclui bebidas) ou R$ 430 (inclui welcome drink e bebidas). Instagram: @tivolimofarrej / @mustrestaurant .

Tank Brewpub celebra o St. Patrick’s Day no copo

Veja as novidades para o St. Patrick's Day no Tank Brewpub Foto: Fabio Comolatti/Divulgação

No Tank Brewpub, em Pinheiros, a data será celebrada com três novidades no cardápio. Uma delas é o Irish Bomb (R$ 35), drink clássico irlandês que combina um pint de Dry Stout (estilo de cerveja escuro e encorpado) com um shot de whiskey e licor de café, que foi sucesso na edição do ano anterior.

Para os fãs de cervejas, a casa também terá a Nitro Stout (R$ 35), preparada com nitrogênio, que confere à bebida uma textura mais cremosa e aveludada. Fechando as opções especiais, um pint de Irish Red Ale (R$ 24) é criação autoral da casa inspirada nos pubs tradicionais irlandeses. As novidades ficam disponíveis na Tank Brewpub até o fim dos estoques.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros. Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h à 0h45. Instagram: @tank_brewpub.

Bazar da Renata Vanzetto

A chef Renata Vanzetto vai organizar um bazar com itens de cozinha na próxima segunda-feira Foto: Renata Vanzetto/Divulgação

De bobeira na segunda? A chef Renata Vanzetto vai promover um evento com bazares, lanches e doces de sua confeitaria no quarteirão que reúne seus endereços na Rua Bela Cintra. O Bazar do Ema (temporariamente fechado para o projeto do novo restaurante Motel), que acontece na varanda do Megusta, traz móveis, louças e itens de decoração da casa para venda, enquanto o Bazar da Mercearia Maravilha, na varanda do Muquifo, oferece descontos de 50% e 60% em peças com mínimos defeitos da loja

Para comer, o Matilda preparará para o evento lanches como o Crazy Crispy Chicken (R$ 44) e o PCQ Especial (R$ 42), além de batatas fritas e uma barraca de doces para levar para casa. Entre as sobremesas, há opções como brigadeiro de capim santo, com bolacha de cacau e chocolate branco, e ganache montada de framboesa. O restaurante Mamma tem horário especial e estará aberto no almoço e jantar.

Serviço: Rua Bela Cintra, 1551 e 1569. Data: 17 de março, das 12h às 19h. @renatavanzetto.