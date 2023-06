Metade do mês de junho já foi, mas são várias as opções de festas juninas para ir aos finais de semana. Espalhadas pelas cinco regiões de São Paulo, as opções são para diferentes perfis. Tem a festa pra família toda, para os que querem ir com os amigos ou, apenas, para passar um tempo agradável comendo quitutes como arroz doce e tomando quentão.

Abaixo, confira festas juninas para ir a São Paulo de acordo com as regiões da cidade.

Centro

Festa Junina da Consolação

Quer uma festa extremamente tradicional, que foca nas comidas e músicas típicas, sem muitas distrações além disso? Então vá para a Festa Junina da Consolação, que volta a ser realizada depois de uma pausa desde 2019. Um bom passeio para toda a família.

Onde: R. da Consolação, 585, Centro (próximo ao metrô República e ao lado da Praça Roosevelt). Dias 17, 18, 24 e 25 de junho. 17h/22h. Grátis.

Festa Junina Paróquia Divino Espírito Santo

Outra opção na região da Consolação, mas mais perto da Avenida Paulista, é a Festa Junina Paróquia Divino Espírito Santo. A quermesse conta com bebidas e comidas típicas.

Onde: R. Frei Caneca, 1047, Consolação. 17 e 18 de junho. A partir das 17h. Grátis.

Festa Junina Vegana

Se sente um pouco deslocado quando vai em uma festa junina por não comer nada de origem animal? Então boas notícias: São Paulo tem uma celebração apenas com opções veganas nas barraquinhas, com releituras deliciosas, sem ingredientes de origem animal.

Onde: R. Taguá, 304, Liberdade. Todo domingo do mês de junho. 12h/20h. Grátis.

Zona Sul

Festa Junina São João de Brito

No bairro do Brooklin, a mais tradicional festa junina é a da Paróquia São João de Brito. Como diferencial, o evento conta com comida típica portuguesa em suas barraquinhas, como bolinho de bacalhau e pastelzinho de nata -- além, claro, das tradicionais comidas juninas.

Onde: Rua Luisiana, 827, Brooklin. Até 25 de junho, aos sábados e domingos. 17h/22h. Grátis.

Pamonha é um dos quitutes mais apreciados nas Festas Juninas Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Arraiá da Padroeira

Na belíssima Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga, acontece a tradicional festa Arraiá da Padroeira. Tem bingo, pescaria, música e, é claro, comidas típicas como vinho quente e canjica, além de comidas típicas da festa, como caldo verde e linguiça na chapa.

Onde: R. Labatut, 781, Ipiranga. Até 25 de junho, aos sábados e domingos. A partir das 17h. Grátis.

Arraiá da Vila

Organizado pela Associação de Moradores da Vila Mariana, o Arraiá da Vila é um dos mais completos da cidade. O evento, afinal, conta com a Feira Mixtura Criativa, com expositores de produtos autorais, brinquedões, barracas de jogos e três praças de alimentação.

Onde: Av. Cons. Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana. 24 e 25 de junho. 10h/21h. Grátis, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível.

Zona Oeste

Quermesse do Calvário

Considerada a maior quermesse da cidade, a tradicional festa do Calvário acontece ali na região de Pinheiros há 44 anos. São cerca de vinte barracas espalhadas por lá, funcionando todo final de semana, com típicas juninas, além de algumas opções mais variadas, como acarajé, temaki e yakissoba. Também dá para participar de brincadeiras, bingos e shows.

Onde: R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros. Até 2 de julho. Sáb., 17h20/23h30; Dom, 17h30/22h30. R$ 25 com direito a 1 cartela de bingo.

Festa Junina no Memorial da América Latina

Se você quer uma festa junina animada, vá para o Memorial da América Latina. Com entrada gratuita, a festa tem quitutes da época, shows, brincadeiras e, ainda, uma edição especial do Festival de Sopas do Ceagesp -- ideal para esse frio que faz em São Paulo.

Onde: Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda. Dias 17 e 18 de julho. 11h/21h. Grátis.

Festa Junina do Família no Parque

Quer levar as crianças para uma festa junina bem típica, mas fora das escolas -- que estão cobrando ingressos caríssimos? Uma boa opção é a festa no Parque Villa Lobos. A Festa Junina do Família no Parque tem brinquedos infláveis gigantes e comidinhas típicas.

Onde: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto dos Pinheiros. Sáb. e dom., até o final de junho. 10h/18h. Entrada gratuita, mas brinquedos são pagos.

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

Além das comidinhas típicas, como arroz doce e canjica, a Festa Junina Paróquia Vila Madalena ainda conta com bingo, música ao vivo e brincadeiras de festa junina.

Onde: Rua Girassol, 795, Vila Madalena. Sábado e domingo até o final de junho. 18h/22h. Grátis.

Zona Leste

Festa Junina San Gennaro

A festa junina San Gennaro, além de ser uma das mais tradicionais da cidade no bairro da Mooca, também é uma interessante e curiosa mistura entre o clima junino com aquela gastronomia italiana tradicional. Afinal, nas barraquinhas, é possível encontrar quitutes típicos da temporada, como milho e quentão, mas também a macarronada das mammas.

Onde: R. da Mooca, 950, Mooca. Todo sábado de julho, até dia 24. 17h30/23h. Grátis.

A tradicional macarronada da San Gennaro Foto: Arquimedes Nakahara

Festa Junina da Nossa Senhora da Conceição

Outra quermesse absolutamente tradicional, que mantém o mesmo estilo desde sempre, é a Festa Junina da Nossa Senhora da Conceição. São cerca de 20 barracas vendendo quitutes como pastéis, pizzas e fogazzas. Também conta com apresentações musicais.

Onde: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Praça Silvio Romero, Tatuapé. Até 2 de julho, aos sábados e domingos. 17h/23h. Grátis.

Zona Norte

Quermesse da Candelária

Quem nunca ouviu falar na Quermesse da Candelária? A festa é uma das mais tradicionais da cidade, com quitutes tradicionais em barracas espalhadas por ali, além de brincadeiras.

Onde: Praça Nossa Senhora da Candelária, 1, Vila Maria. Até 2 de julho. 18h/22h. Grátis.

São João de Nóis Tudim

A maior Festa Junina hoje, em São Paulo, é a São João de Nóis Tudim. O evento, que já está em sua 7ª edição, dura 24 dias e conta com mais de 130 atrações em uma área de 27 mil m² no Centro de Tradições Nordestinas. São 23 restaurantes, quadrilhas e brincadeiras.

Onde: R. Jacofer, 615, Jardim Pereira Leite. Até 30 de julho. Sex. e sáb., 11h/4h. Dom., 11h/0h. Grátis.