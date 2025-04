Aizomê celebra o Dia Mundial do Café com sobremesas especiais

O Aizomê, restaurante comandado pela chef Telma Shiraishi, preparou sobremesas exclusivas para comemorar o Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril. As criações foram desenvolvidas pela equipe de confeitaria do restaurante e estarão disponíveis por tempo limitado nas unidades Jardins e Japan House.

Sobremesa do restaurante Aizomê Foto: Cinthia Tomoe

No Aizomê Jardins, o destaque é o Kogu Niwa (R$ 34), um cogumelo de chocolate recheado com mousse de avelã, caramelo ácido, crumble de cacau e sorvete de café branco, em cartaz até o dia 14/04.

Sobremesa do restaurante Aizomê Foto: Cinthia Tomoe

Já para quem quiser levar para casa, o Semifreddo de Café com Chocolate (R$ 195) pode ser encomendado entre os dias 5 e 19 de abril. A sobremesa combina café, avelã e chocolate meio amargo, com textura aerada e crocante de cacau.

Serviço: Aizomê Jardins - Al. Fernão Cardim, 39 – Jardim Paulista | Almoço: seg a dom, das 11h30 às 14h30 | Jantar: seg a sáb, das 18h às 22h | Reservas: (11) 2222-1176 / WhatsApp (11) 94247-9315.

Aizomê Café – Japan House São Paulo - Av. Paulista, 52 – térreo | Ter a sex, das 10h às 18h | Sáb, dom e feriados, das 10h às 19h. | Instagram: @aizomerestaurante