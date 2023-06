Al Toke Pez é o verdadeiro templo da gastronomia peruana

Quem passa por Lima, capital do Peru, sabe que há boas opções de comida por lá -- afinal, três restaurantes da cidade estão na lista de 50 melhores do mundo. Mas não pense que a boa comida está restrita apenas aos restaurantes premiados. É escondido em uma avenida movimentada da capital, com vans, ônibus e peruas passando a todo o momento na porta, que está um dos verdadeiro tesouros da verdadeira gastronomia peruana: o Al Toke Pez.

Quem passa pela frente, poderia nem prestar atenção no ambiente se não fosse a fila que, invariavelmente, se forma na porta. O Al Toke Pez, afinal, é uma casinha simples, com um portão de ferro protegendo o ambiente, que conta apenas com onze banquetinhas, um balcão e, atrás dele, Toshi (Tomás Matsufuji). Ele, que é formado em química e filho de um grande e celebrado chef peruano, faz mágica. Sozinho, é ele quem comanda a cozinha.

Fachada do restaurante Al Toke Pez Foto: Matheus Mans/Estadão

Ao sentar ali no balcão, os gritos da rua somem. O céu sempre cinza de Lima parece se transformar em um azul brilhante. O tempo de espera na fila, que chegou perto de uma hora em um dia da semana, se transforma em uma memória dispensável. Rapidamente, um dos três funcionários da casa serve o trio combinado (apenas 25 soles, cerca de R$ 30), que é a principal atração da casa -- não vale a pena arriscar e pedir qualquer outra coisa de lá.

O que comer no Al Toke Pez?

Afinal, o trio parece ser a combinação perfeita dessa culinária chifa -- a combinação da comida peruana com a comida chinesa. No canto direito do prato, vem o ceviche. É a única preparação que não vemos Toshi preparando na nossa frente. E chega perfeito: o leche de tigre é ácido na medida certa, mas sem tomar conta do sabor. Vai cozinhando o peixe aos poucos, transformando o sabor do ceviche enquanto comemos. Como deve ser.

Vale dizer que todos os peixes usados no preparo (truta, camarão, polvo) são absolutamente frescos e dá para sentir esse frescor nos insumos até mesmo na textura.

No outro canto, do lado esquerdo do prato, vem o arroz de mariscos. É a receita menos brilhante do trio e, ainda assim, muito gostosa. Dá para comer sozinho, mas é mais gostoso quando comemos com os chicharrones -- são as iscas de peixe, ali no centro do prato, e que tomam o espaço de protagonistas. O preparo do empanado é feito bem ali, na nossa frente, com farinha de trigo, que toma conta do pequeno ambiente do Al Toke Pez.

O trio combinado do restaurante Al Toke Pez: arroz, chicharrones e ceviche Foto: Matheus Mans/Estadão

Fritos em alta temperatura, os chicharrones chegam no prato saídos do óleo quente, em boa temperatura, acompanhados de dois molhos: uma maionese e um de pimenta, bem forte para os paladares mais sensíveis. Surpreendentemente, não fica com excesso de óleo e tem um dos empanados mais perfeitos que já vi, rivalizando com o do chef Rodrigo Oliveira, no Mocotó: o empanado e o peixe viram uma coisa só, ampliando o sabor do prato.

Quando acaba a refeição, que é acompanhada por chicha morada à vontade (uma deliciosa bebida feita à base de milho roxo), você tem a sensação de que aquela não foi uma refeição real. É comida feita de verdade, que arrepia, e que te faz sair dessa pequena casa peruana não apenas mais apaixonado pelo país ou por sua comida, mas pela força da gastronomia.