Na próxima quarta (10), o chef Gregório Kang recebe no restaurante coreano Bicol, na capital paulista, o chef Alberto Landgraf, do Oteque (RJ), restaurante duas estrelas Michelin e 37º colocado na edição mais recente do The World’s 50 Best Restaurants. A dupla vai realizar um jantar especial, em prol do Instituto Peixe Legal.

Iniciativa liderada por Antonio Amaral, da Amaral Iguarias do Mar - marca que fornece pescados e frutos do mar para diversos restaurantes -, o instituto tem o objetivo de fomentar pesquisas científicas com foco nos recursos pesqueiros do litoral brasileiro, além de promover a pesca sustentável e a aquicultura familiar.

Com sete etapas, o menu degustação (R$ 680, por pessoa) inclui pratos como a berinjela laqueada com anchova, leite de castanha-do-Pará e vieira seca, além do eoumuk (massa frita à base de peixe, tipicamente coreana) com gochujang de tâmara fermentada e baek kimchi (versão do fermentado tipicamente coreano, sem pimenta) de yuzu.

Reservas pelo WhatsApp (11) 3208-4123 ou pelo e-mail reserva@bicol.com.br

Serviço

Gregório Kang convida Alberto Landgraf

data: 10 de julho

horário: a partir das 20h

endereço: Rua José Getúlio, 422, Liberdade

telefone: (11) 3208-4123