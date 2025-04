Alex Atala estrela episódio da série de vídeos que marca a volta do Prêmio Paladar

“A história com o Paladar que mais me envaidece foi ter feito parte do que se chamou de 1º Laboratório de Cozinha Brasileira”, confessa o chef Alex Atala, dos restaurantes D.O.M. e Dalva e Dito. Isso foi lá em 2006, às vésperas do 1º aniversário do caderno, quando, Atala, juntamente com os chefs Edinho Engel e Mara Salles, foi trancafiado por três dias numa cozinha superequipada e apinhada de ingredientes nativos, para, muito além de cozinhar, filosofar, pesquisar, convergir – e até discordar – sobre um assunto pululante à época e que, ainda hoje, não se obteve resposta definitiva: cozinha brasileira, o que é?

Da clausura, a trinca de chefs saiu com a “Declaração de Independência da Cozinha Brasileira”, que era, na verdade, uma carta de intenções gastronômicas voltada para chefs, quituteiros e profissionais de todo País, pela valorização dos nossos ingredientes e pratos típicos. Um compilado de oito passos básicos para reconhecer e fortalecer a gastronomia brasileira aqui e afora, publicado na edição especial de aniversário do Paladar.

E daí para frente, Atala protagonizou outro sem-fim de reportagens no caderno, com destaque para o ano de 2012, quando não só colocou o seu D.O.M. na 4ª posição entre os melhores restaurantes do mundo pelo 50 Best – a mais alta colocação já conquistada por um brasileiro nesse ranking –, como foi escolhido Personalidade do Ano pelo Prêmio Paladar.

“Quando o D.O.M. começou a receber um reconhecimento internacional, um dos veículos que mais nos deu suporte foi o Paladar. O Paladar foi um grande amigo do D.O.M., sem nunca deixar de ser imparcial. Quando precisava puxar a minha orelha, também sabia puxar. E esses puxões de orelha fizeram a gente melhor, fizeram a gente amadurecer. Um amigo não é aquele que fala só o que você quer ouvir. Amigo de verdade é aquele que te faz melhor”, declara.

Prêmio Paladar, o retorno

Se em 2012, a figura de Alex Atala recebeu a honraria máxima do Prêmio Paladar, com o título de Personalidade Gastronômica do Ano, em outros anos foram os seus pratos que brilharam na premiação, como o fettuccine de pupunha à carbonara do D.O.M., premiado na categoria Cozinha Criativa em 2006, e a ostra empanada com tapioca marinada, que ganhou o título de melhor entrada em 2009. Em 2011, a estrela da vez foi o menu-degustação, também do D.O.M., eleito o melhor da categoria pelo júri, empatado com o do Maní.

Alex Atala relembra histórias do D.O.M. com o Paladar. Foto: Fel Meireles/Estadão7

“O Prêmio Paladar não só traz um momento de confraternização de todo o segmento, como ajuda a nós, mais antigos, nos mantermos jovens, e traz os jovens para a luz. É importante ter esse olhar ao novo. Premiar também é uma forma de dar carinho ao segmento”, comenta o chef. E complementa: “Toda vez que a gente fala de uma premiação, as pessoas falam só de quem recebeu o prêmio, mas esquecem que os indicados ganham protagonismo junto. O indicado pode ser o cara de amanhã e tudo isso adquire uma energia, um desenvolvimento, uma gana positiva no mercado, que eu acho fundamental.”