Alex Atala, que carrega duas estrelas Michelin em seu restaurante D.O.M., recebe outros chefs estrelados no Dalva e Dito para um jantar a seis mãos. No dia 15 de abril, às 19h, o chef brasileiro abre as portas de seu restaurante para Vasco Coelho dos Santos, do Euskalduna Studio, e Pedro Pena Bastos, responsável pela primeira estrela Michelin do restaurante Cura e jurado do Masterchef Portugal.

O menu da noite terá cinco etapas, que contarão com pratos de cada chef, incluindo um snack de barriga de porco defumada, picles de cebola roxa e chutney de cupuaçu com pimenta baniwa e ovas de salmão, criação de Alex Atala, uma entrada feita tripa de vaca, feijão branco e carne de porco, idealizada por Vasco, e o prato principal de lombinho de porco alentejano com amêijoas, assinado por Pedro.

O jantar sai no valor de R$ 300 por pessoa, com bebidas e serviço cobrados à parte. Para reservar, basta contatar o número (11) 99383-7351.

Serviço

Dalva e Dito - R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César

15 de abril de 2025, às 19h

R$ 300 por pessoa, com bebidas e serviço à parte

Reservas: (11) 99383-7351