Alex Atala recebe o português João Oliveira em jantar a quatro mãos no D.O.M

Na próxima quarta-feira (12), Alex Atala recebe o chef português João Oliveira em evento no D.O.M. Os chefs vão preparar um jantar a quatro mãos, com menu de 8 etapas que une a gastronomia portuguesa à brasileira.

João é chef do Vista, restaurante com estrela Michelin localizado no Algarve. O português de 36 anos é considerado um dos grandes nomes da nova gastronomia de seu país. No Vista, João prioriza ingredientes frescos e é conhecido por seus peixes e frutos do mar.





Alguns dos pratos da noite já foram divulgados: carne curada com carvão de mandioca, hollandaise de tucupi e o peixe do dia com couve-flor e champagne.

É necessário fazer reserva para participar do jantar, e os valores variam de R$690,00 à R$1.140,00 (harmonizado com vinho).

Serviço

Local: D.O.M restaurante - Rua Barão de Capanema, 549, Jardins – São Paulo

Horário: 20h00

Valor: R$ 690,00 ou R$ 1.140,00 (menu harmonizado)