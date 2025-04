No aquecimento para a Páscoa, a marca de chocolates orgânicos AMMA está com uma loja temporária na Vila Madalena que conta com chocolatinhos exclusivos e um jantar degustação especial em homenagem ao ingrediente que dá origem a tudo: o cacau.

Batizado de “Ode ao cacau”, o menu imersivo da chef Fernanda Valdivia está sendo servido durante as quartas-feiras de abril, até o dia 16. A ideia do jantar é explorar as muitas possibilidades do fruto, mostrando sua rica versatilidade ao longo de oito etapas, que apresentam o cacau em diversos formatos aos comensais, como em forma de suco, mel, vinagre, picles, casca, nibs e licor.

A experiência completa sai a R$ 700 por pessoa. As reservas podem ser feitas por WhatsApp em 11 3819-3998, com limitação de 12 pessoas por noite.

Onde

@ammachocolate

Rua Medeiros de Albuquerque, 325 - Vila Madalena

2, 9 e 16 de abril, quartas-feiras, às 20h

Reservas via WhatsApp: 11 3819-3998