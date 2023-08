Onde comer em São Paulo: restaurante oferece refeição harmonizada com rótulos de whisky escolhidos por sócio de bar para combinar com pratos e doces Foto: Foto cedida por Deni Bloch

Você é do tipo que nunca sabe com qual bebida harmonizar seus pratos? Então chegou a hora de aprender um pouco sobre o assunto.

Até o dia 5 de agosto, o Cantaloup, restaurante de São Paulo, estará oferecendo jantares com cinco sugestões de pratos e sobremesas flambados, com a opção de harmonização com uísque, feita com a curadoria do sócio do bar Caledonia Whisky & Co, Mauricio Porto, que ajudará os clientes a fazerem a escolha perfeita.

Serão oferecidas três alternativas: um whisky escocês single malt chamado Macallan Sherry Oak, o também escocês, Ardberg 10 anos e o japonês Suntory Hibiki Harmony. Caso bater a indecisão na hora, há ainda a opção de degustar os três rótulos em uma régua de whiskies que será vendida à parte (R$ 230).

Confira abaixo o menu completo com entradas, pratos principais e sobremesas:

Entradas

Até o dia 5 de agosto, o Cantaloup estará oferecendo jantares com cinco sugestões de pratos e sobremesas flambados, com a opção de harmonização com uísque

Mousseline de mandioquinha com mexilhões (R$ 78)

Sugestão de harmonização: Suntory Hibiki Harmony (R$ 90 – dose 50ml)

Tartare de cordeiro com gema de codorna e cornichon (R$ 96)

Sugestão de harmonização: Macallan Sherry Oak (R$ 125 – dose 50ml)

Pratos principais

Camarões com arroz à provençal (R$ 178)

Sugestão de harmonização: Ardbeg 10 anos (R$ 72 – dose 50ml)

Pato com purê de maçã ao molho poivre (R$ 182)

Sugestão de harmonização: Ardbeg 10 (R$ 72 – dose 50ml)

Penne ao creme de cogumelos (R$ 98)

Sugestão de harmonização: Macallan Sherry Oak (R$ 125 – dose 50ml)

Sobremesas

Participe de um jantar no Cantaloup e aprenda a harmonizar pratos e sobremesas com whiskies Foto: Ricardo Dangelo | Cantaloup

Crepe Suzette com sorvete de nata e laranja brûlée (R$ 44)

Sugestão de harmonização: Suntory Hibiki Harmony (R$ 90 – dose 50ml))

Frutas do bosque com mascarpone Cantaloup e fios de açúcar (R$ 47)

Sugestão de harmonização: Macallan Sherry Oak (R$ 125- dose 50ml)

Serviço

R. Manuel Guedes, 474, Itaim. (11)3078-3445. Seg à qui. (12h às 15h e 19h às 23h30); sex. (12h às 15h e 19h às 0h); sáb (12h às 16h e 19h às 0h) e dom. (12h às 16h30)