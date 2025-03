Nem só de chocolates Tree to Bar vive a Baianí. A chocolateria baiana é conhecida por seus produtos de qualidade feitos com cacau plantado, colhido e trabalhado 100% pela marca. Seu estabelecimento na Zona Sul de São Paulo também conta com um cafezinho acoplado à loja, que, geralmente, serve cafés e chocolates quentes, mas recebe o público para um brunch especial todo segundo sábado do mês, com mesinhas à frente da casa.

Desta vez, o chamado Baianí na Frente acontece justamente no Dia das Mulheres e o público feminino que for à loja ganhará um kitzinho de chocolates como lembrança. Quanto ao cardápio, serão servidos pratos de brunch no valor de R$ 22, com opções de toasts de ovo, banana da terra e queijo coalho, e outra de abacate, além de uma torta de frango com salada.

Waffle de cuscuz, pão delícia e crepe de mandioca são opções salgadas a partir de R$ 12, bem como ovos mexidos (R$ 18) e tapioca com ovo (R$ 22). E não poderiam faltar os doces com chocolates Baianí, como bolo (R$ 18), mousse (R$ 18), panqueca com salada de frutas e calda (R$ 23) e o beijo com café (R$ 15), docinho de banana banhado de chocolate. Ah, e se quiser calda extra, basta pedir por R$ 5.

Na seção de bebidas, sucos com mel de cacau são boas opções, como o de açaí com uva branca e o de maracujá, ambos por R$ 22. O evento acontece das 9 às 14 horas no dia 8 de março.

Onde

PUBLICIDADE

@baianichocolates

R. Américo Brasiliense, 953 - Chácara Santo Antônio

Das 9 às 14 horas