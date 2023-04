O rádio está celebrando 100 anos e é claro que esta data não poderia passar em branco. Por isso, alguns estabelecimentos, como o Boteco 28 - localizado no Centro Histórico de São Paulo - estão fazendo homenagens para as cantoras que marcaram os momentos de auge do rádio, como Carmem Miranda.

O doce Carmen Miranda leva creme de queijo, farofa de castanha e frutas tropicais Foto: Munier Ferreira | Boteco 28

A inspiração para o bar de São Paulo veio da exposição sobre o tema realizada pelo Farol Santander. O menu criado conta com um prato principal, que vem com costelinha suína assada e polenta grelhada (R$ 47,90); e o doce Carmen Miranda, de creme de queijo, farofa de castanha e frutas tropicais.

O prato principal vem com costelinha suína assada e polenta grelhada Foto: Munier Ferreira | Boteco 28

A carta de drinques é composta por 3 bebidas alcoólicas que custam R$ 37 cada. São elas: Lágrimas de Uma Nota Só (gin, vermute branco, chá de manjericão, espuma de laranja, gengibre, limão e melaço de cana), Tudo Acabado (cachaça com infusão de hibisco, suco de abacaxi, limão solicitado e xarope de açúcar) e Formosa (cachaça amburana, cumaru, cravo, limão rosa e melaço de rapadura).

Este cardápio especial fica até o dia 25 de junho na casa localizada no 28º andar do Centro Histórico de São Paulo.

Serviço

Rua João Brícola, 24, 28º andar, Centro Histórico de São Paulo. (11)35536784. ter. a dom. (11h30 às 20h)