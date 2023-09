Brasileiros adoram misturar sabores e criar novos pratos, incluindo os chefs. E, no próximo dia 4, a chef Bel Coelho receberá o chef Fred Caffarena para juntos prepararem um jantar especial no Cuia, mesclando sabores brasileiros com ingredientes e preparos do Oriente Médio.

Pão chato com jatobá em companhia de Hommus de feijão-manteiguinha, Babaganoush de jiló e falsa coalhada de mandioca Foto: Laís Acsa | Cuia

O menu terá seis etapas que serão divididas entre entradas, pratos principais e sobremesa. Pão chato (assado sobre um tabun, uma típica chapa de metal) com jatobá em companhia de Hommus de feijão-manteiguinha, Babaganoush de jiló e Falsa coalhada de mandioca; e Kibe cru de uarini com cogumelos, servido com maionese de tahine de arroz integral e poejo e tapioca de babaçu com queijo Avecuia e mel amargo da Mbee abrirão a noite.

Mapará com iogurte, tabule de castanha de sapucaia e tucupi Foto: Laís Acsa | Cuia

Logo em seguida, vêm os principais: Mapará com iogurte, tabule de castanha de sapucaia e tucupi e Kebab de terrine de cordeiro, molho de pau d’alho e bulgur (trigo) com ora-pro-nóbis. Para fechar, o doce será o Kunefe de coco e mandioca, laranja e calda de puxuri.

PUBLICIDADE

É possível também optar pela harmonização, e o estabelecimento estará oferecendo um drink à base de romã e poejo elaborado pela bartender Priscila Okino, vinhos Trebbiano e Clarete, ambos produzidos pela vinícola gaúcha Era dos Ventos. Para sobremesa, o vinho nacional Bella Quinta Licoroso.

Para quem ficou interessado em participar, reservas podem ser feitas pelo e-mail eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp 97617-9154. O menu custa R$310 e será servido em dois horários: 19h e 21h30.

Serviço

Edifício Copan - Av. Ipiranga, 200, loja 48, Centro (Livraria Megafauna). 04/09 (às 19h e às 21h30). Reservas por e-mail (eventos@cuiacafe.com.br) ou WhatsApp (11 97617-9154)