O Bottega 21 passou por algumas mudanças e implementou novidades em seu cardápio. O bar de Pinheiros que antes servia apenas petiscos, ganha agora ares de restaurante já que expandiu o menu e passou a focar em jantar e almoço executivo com pratos da cozinha italiana.

O chef Alexandre Vorpagel - também é conhecido como Alemão - não fará um menu fixo para o almoço que possui sugestões executivas, optando sempre por usar ingredientes mais frescos, podendo variar entre peixes, carnes grelhadas e receitas com carne de porco. Além disso, a refeição diurna será servida somente de segunda à sexta-feira, apesar de a casa abrir aos sábados. Os preços das opções vão de R$ 39 a R$ 59.

O jantar tem opções como um nhoque de batata com molho de tomate, camarão, lula, polvo e cauda de lagosta puxados no alho Foto: Rodolfo Regini | Bottega 21

O jantar tem opções como Gnocchi All’Mare, um nhoque de batata com molho de tomate, camarão, lula, polvo e cauda de lagosta puxados no alho (R$ 89); Tagliolini Alla Carbonara, que leva pecorino, guanciale, pimenta-preta e gema de ovo, mas que também possui a versão Amatriciana, com pancetta, cebola e pimenta malagueta (R$ 69). O Controfiletto Alla Griglia é um ancho grelhado com batatas rústicas fritas, ervilha torta e tomate sweet grape (R$ 89); já o Sogliola Grigliata é um filé de linguado na manteiga com alcaparras, uva, salsinha e batata.

A parte dos snacks - ou petiscos, como preferir chamar - fica por conta do Ramerino in Culo, um polpette de carne com alecrim (R$ 36) ; e há também a porção de polenta frita com parmesão ralado (R$ 49). E entre as sobremesas, estreia no cardápio a panacotta de louro e pimenta-do-reino branca com merengue e crumble de pistache (R$ 26). Os drinks também são bem diferentes. O Negroni Cioccolato, que é composto por gin, Campari com infusão de cacau, vermute tinto e chocolate com cumaru (R$ 37) e o Torino, de licor de flor de salgueiro, amaro, vermute tinto e bitter de laranja (R$ 37).