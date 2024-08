Embora o mercado da confeitaria esteja evoluindo a olhos vistos no Brasil, muitos restaurantes insistem em tratar a sobremesa como mera coadjuvante de seus respectivos cardápios. Esse, porém, nunca foi o caso do Quincho, restaurante vegetariano comandado pela chef Mari Sciotti na Vila Madalena.

Até março deste ano, o confeiteiro Rafael Aoki dava expediente por lá, onde ficou conhecido por suas sobremesas de alto nível e pelos jantares dedicados aos doces, que realizou na companhia de outros confeiteiros. Atualmente, Aoki está no restaurante japonês Aizomê, mas ainda há uma sugestão dele no cardápio do Quincho: coco + ameixa (manjar de coco, calda de licor de ameixa, sorvete e farofa de coco, além de ameixa fresca, R$ 32)

Recentemente, o menu do restaurante vegetariano ganhou novas sobremesas assinadas por Brenda Freitas, do Maní. Ela segue como chef confeiteira do restaurante comandado pelos chefs Helena Rizzo e Willem Vendeven, mas desenvolveu três doces receitas para o cardápio do restaurante de Mari Sciotti. Uma delas é a melancia, grapefruit e aperol (R$ 28), sobremesa vegana que combina o fruto infusionado em hibisco e toranja, além de creme cítrico e granita de aperol.

Chocolate, caramelo e amendoim: sobremesa de Brenda Freitas é a nova sugestão do Quincho Foto: Duda Gulman/ Divulgaç

Outra sugestão é a sobremesa chocolate, camarelo e amendoim (R$ 30), que combina cremes de caramelo salgado e de chocolate 50%, além de praliné de amendoim e telhas delicadíssimas de chocolate, para finalizar.

O destaque, porém, fica por conta sobremesa à base figo, lavanda, morango e mascarpone (R$ 36, para compartilhar) - cada colherada é uma experiência. Os frutos são recheados com um coulis de morango e um perfumado azeite de lavanda, envolvidos em folha de bananeira e assados no forno a lenha. Os figos assados são servidos quentes, na companhia de mascarpone coberto por coulis de morango, além de amêndoas torradas à parte.





Serviço

Quincho Cozinha e Coquetelaria

Rua Mourato Coelho, 1147 - Pinheiros. 2597-6048

De terça às sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Instagram: @quincho.sp