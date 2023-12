By Kim, na Santa Cecília, promove test-drive de sobremesas para o Natal

Difícil escolher uma sobremesa para a ceia de Natal sem nunca ter provado nenhuma das opções, não é mesmo?! Mas é o que mais acontece, já que os confeiteiros costumam criar cardápios especiais para a data, com receitas diferentes daquelas que são corriqueiras em suas lojas. Nos resta confiar na consistência do trabalho do profissional - ou investir naquela receita infalível de família.

Pensando nisso, a confeiteira Verônica Kim teve uma ideia genial: oferecer seus doces natalinos em versão míni como especial de fim de semana na By Kim. Só hoje (8) e amanhã (9), quatro tortinhas estarão disponíveis na vitrine, a R$ 35 cada. Assim, além de matar aquela vontade de doce no meio da tarde, você ainda prova as pedidas que têm chance de fazer sucesso na sua ceia de Natal.

Torta três chocolates, do cardápio de fim de ano da By Kim Foto: Mateo Oh

Tem a torta de caramelo e noz-pecã; a torta floresta negra, inspirada no bolo clássico, com massa de cacau, ganache de chocolate, amarenas, chantily, cerejas frescas e raspas de chocolate; o entremet strudel, com massa folhada, maçãs e especiarias; e a torta três chocolates, que, de acordo com Verônica, é a tradução da paz mundial. A base de chocolate com nozes acomoda camadas de mousses de chocolates ao leite, meio amargo e branco. No topo, as frutas vermelhas complementam a receita. “Sempre tem que ter uma opção assim”, explica.

Mas, olhe só, não vá se distrair com os doces e esquecer de fazer a encomenda. Gostou da torta de caramelo (a preferida da repórter que vos fala)? Já garanta logo a sua em tamanho família (serve de oito a dez pessoas). A By Kim só vai aceitar encomendas até o dia 20, para o Natal, e até o dia 22, para o Réveillon.

Serviço

By Kim

Onde: r. Tupi, 114, Santa Cecília.

Funcionamento: 10h30/17h30 (fecha dom. e 2ª)

Encomendas: via Goomer ou WhatsApp (1191317-1186)