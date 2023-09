A rua Augusta é uma das vias mais emblemáticas de São Paulo. Abriga cinemas, espaços culturais e atravessa outra avenida que faz a fama da cidade -- a Paulista. Naquela região, e nas ruas que se aproximam da Augusta, há uma quantidade interessante de bons restaurantes para visitar quando estiver passando por lá, seja na parte baixa ou na alta.

Confira, a seguir, uma seleção de cafés, pizzarias, restaurantes veganos e que há de melhor na região da Rua Augusta para um almoço, um jantar ou até um café da tarde.

Urbe Café

É numa casinha aconchegante, apesar de apertada, que fica o Urbe Café. Ele fica ali na avenida Antônio Carlos, bem perto da Augusta, e oferece uma variedade interessantíssima da bebida -- desde preparações mais autorais até as mais clássicas. É gostoso, por exemplo, o Santo Refresco (R$ 15), que vem com café gelado, capim santo, mel e limão, e o Capuccino Urbe (R$ 14,50), com doce de leite e raspas de limão. Além disso, vale lembrar que os cafés são preparados a gosto do freguês: filtrado, na AeroPress ou prensa.

Onde: R. Antônio Carlos, 404, Consolação. 10h/00h (sáb., 9h/00h; dom., 9h/22h; fecha seg.).

O ambiente da Urbe Café, próximo da região da Augusta Foto: Lufe Gomes/Divulgação

O Pedaço da Pizza

Não quer café, mas está com vontade de uma boa pizza? O Pedaço da Pizza, como o próprio nome sugere, serve pizza em pedaços. O negócio, que também fica ali na Antônio Carlos, coladinho na Augusta, tem uma proposta simples: o cliente faz o pedido no balcão e escolhe o sabor. Você encontra, dentre outras opções, tradicionais como marguerita, portuguesa e pepperoni, mas também de shimeji com couve, 3 cogumelos e opções doces. Os preços variam de pedaço pra pedaço, mas ficam entre R$ 8,90 e até R$ 14,20.

Onde: R. Augusta, 1463, Bela Vista. 11h/23h (sex. e sáb., 11h/5h; dom. e seg., 16h/23h).

Calçadão Urbanóide

Uma boa opção para quem está em grupo e quer pratos para todos os gostos é o Calçadão Urbanóide. É uma travessa na Baixa Augusta que você não dá nada -- acredita que é apenas um pequeno parque de food truck, sem muito o que encontrar por ali. No entanto, conforme você avança no calçadão, mais coisas encontra por ali. Tem kebab, lanche, hambúrguer e até creme brulée. Os preços de cada barraquinha podem espantar em um primeiro momento, mas dá para encontrar boa comida por bons preços. Basta procurar.

Onde: Rua Augusta, 1291, Consolação. Qua., 16h/22h. Qui., 16h/22h30. Sex., 16h/1h. Sáb., 12h/1h. Dom., 12h/23h. Fecha seg. e ter.

Biyou’Z Gastronomia Africana

Ali na Fernando de Albuquerque, travessa da Augusta, está o Biyou’Z. A casa é especializada em comida africana e comandada pela camaronesa Melanito Biyouha, que chegou ao Brasil em 2003 e, quatro anos depois, foi pioneira ao inaugurar o Biyou’z Gastronomia Africana, no centro de São Paulo, com 36 lugares. Hoje, conta com uma segunda unidade, maior, para receber até 100 pessoas, na Consolação. Hoje, para além de Camarões, a casa conta com pratos de outras nações africanas, como Angola e Congo.

Onde: R. Fernando de Albuquerque, 95, Consolação. 2339-1220. 12h/00h.

Melanito Biyouha prepara prato em seu restaurante Biyou'z, na região da rua Augusta, em São Paulo Foto: TABA BENEDICTO

Hi Pokee

Comandado pelo chef Ravi Leite, o Hi Pokee é uma das melhores opções na cidade para comer o prato havaiano -- ele fica em uma espécie de beco no meio da Augusta, bem na frente do Cinesesc, compartilhando o espaço com outras casas. O salmão, principal pedida de lá, chega fresquinho em porções generosas. Nada daqueles potes com dois terços de arroz. Quer conhecer a casa? Então vá pelo seguro com o Poke Primeiro (R$ 63), feito com arroz branco, salmão, molho cítrico, avocado, manga e pepino. Outra opção mais ousada, para quem já conhece o Hi Pokee, é o Mar e Terra (R$ 63), com atum e barriga de porco.

Onde: R. Augusta, 2052, Cerqueira César. 3063-5408. 11h30/16h e 19h/22h (sáb., 12h/17h e 19h/22h; dom., 12h/17h).

Bistrot de Paris

O Bistrot de Paris tem uma proposta que vai direto ao ponto: proporcionar uma experiência tipicamente francesa no coração de São Paulo -- mais especificamente, em uma simpática e inesperada viela na Rua Augusta. Como toda casa francesa, é muito bom o steak tartare (R$ 84), que vem com fritas e salada, assim como o magret de pato (R$ 198). De sobremesa, duas opções saltam aos olhos: fondant (R$ 32) e o crème brûlée (R$ 32).

Onde: R. Augusta, 2542, Loja 12, Jardins. 3063-1675. 12h/15h30 e 19h/23h30 (seg., 12h/15h30; qui., 12h/23h30; sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/22h).