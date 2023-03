Substituir a carne por produtos de origem vegetal e transformar pratos normalmente feitos com carne em uma receita vegetariana nem sempre é uma tarefa fácil. Mas foi essa a tarefa à qual o chef Diego Sacilotto, campeão do Masterchef Profissionais, resolveu se dedicar.

O chef decidiu criar novos pratos para seu restaurante La Crosta Forneria, uma casa italiana na Zona Norte de São Paulo. O novo projeto foi desenvolvido em parceria com a foodtech global de alimentos à base de plantas, NotCo.

O novo menu será lançado nesta segunda-feira (20), com abertura especial da casa para o jantar, e ficará disponível por um mês. A data foi escolhida por ser a comemoração do Dia Mundial Sem Carne, que existe desde 1985 e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos do consumo de carne no mundo.

Campeão do Masterchef Profissionais cria menu vegano para o Dia Mundial sem Carne em seu restaurante Foto: Felipe Fraga | La Crosta Forneria

Entre os pratos, estão o carpaccio de melancia defumada com aioli, balsâmico DOP e maionese que não é de origem animal (R$ 59) e o cannoli de figo e toffee que é feito com um creme sem leite (R$ 35).

Sacilotto conta um pouco do que se pode esperar dos pratos que foram inspirados em sua filha de 20 anos, Giovanna, que não consome alimentos de origem animal e sempre o incentivou a pensar em um menu vegetal: “Busquei explorar as combinações com ervas, vegetais e técnicas que trouxeram novas características para o produto, como é o caso do carpaccio de melancia, que tem uma textura muito próxima à carne”

Serviço

Rua Pontis, 52, Santana. Reservas podem ser feitas em 99186-5038. Qua. e qui. (18h às 23h). Sex. sáb. dom. (12h às 16h e 18h às 23h). Funcionamento especial 20/03 (18h às 23h)