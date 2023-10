As decorações de Halloween já estão por toda parte, inclusive na comida. Sendo assim, o chef Henrique Fogaça decidiu inovar o cardápio do Cão Véio e colocar opções temáticas até o dia 5 de novembro, exceto na unidade de Goiânia, que será entre as datas 30 e 31 de outubro.

A primeira sugestão é o Soterrado (R$ 38), um escondidinho de carne seca cremoso com catupiry e purê de abóbora cabotiã, coberto com queijo coalho tostado. Para beber, há o Veneno do Cão (R$ 42), feito com Jack Fire, Aperol, espumante, purê de morango, tabasco e grenadine. E, de sobremesa, a alternativa é o Kraken (R$ 47): milk-shake alcoólico de 500 ml de doce de leite com rum envelhecido, chantilly e caramelo salgado.

Bateu a vontade? Então confira os endereços de onde você pode experimentar abaixo.

Serviço

Vila Mariana: Rua Doutor Amâncio de Carvalho, 303. (11)33844852. Seg. à qui. (18h às 23h), sex. (18h às 00h) e sáb. (12h às 16h e 18h às 00h). Fechado aos domingos

PUBLICIDADE

Tatuapé: R. Itapura, 1534, Vila Gomes Cardim. (11) 2295-2215. Ter. à qui. (18h às 23h), sex. (18h às 00h), sáb. (12h às 00h) e dom. (12h às 23h). Fechado às segundas-feira

Alphaville: Alameda Aldebarã, 14, Centro de Apoio II. (11) 26906514. Ter. à sex. (18h às 00h), sáb. (13h às 16h e 19h às 00h) e dom. (13h às 18h). Fechado às segundas-feira

Curitiba: R. Alferes Ângelo Sampaio, 1744, Água Verde. (41) 31212908. Seg. à sáb. (18h às 00h). Fechado aos domingos

Goiânia: Rua 9, 2316, Setor Marista. (62)36380030. Seg. à sáb. (18h às 00h). Fechado aos domingos