O Cão Véio está completando 10 anos em 2023 e para celebrar, criou um menu inspirado nas primeiras invenções da casa, que por tradição, são todas em homenagem aos cachorros e divididas no menu entre Terra, Mar, Mato e Matilha - a última adicionada recentemente.

Cada sessão do cardápio tem um significado específico, por exemplo, ‘Terra’ faz alusão à importância da agricultura na prosperidade dos cachorros na antiguidade; já ‘Mar’ representa o cão como “melhor amigo dos pescadores”; ‘Mato’, por sua vez, se inspira na fidelidade dos cães para com os humanos; e, por fim, ‘Matilha’, que fala sobre a coletividade e conta com o prato vegetariano que o chef decidiu chamar de ‘Vira Lata Caramelo’.

O chef Henrique Fogaça - responsável pela criação dos petiscos, pratos salgados e doces - fez questão de não utilizar produtos industrializados e de usar cervejas artesanais exclusivas da casa, como a CPM22 Pilsen e a Fogaça IPA.

O restaurante renovou seu menu com novas opções de snacks, pratos salgados e doces inspiradas em cachorros Foto: Heverton Ribeiro | Cão Véio

Confira as opções e preços abaixo:

Terra

Bom pra cachorro (R$ 28): tradicional bolinho de arroz temperado com queijo parmesão, pimenta dedo-de-moça e salsinha, com pimenta de maracujá defumada de acompanhamento

Mar

Bull Terrier (R$32): pastelzinho recheado de camarão com catupiry, alho poró e bacon, escoltado de vinagrete de pimenta de cheiro

Cão Da Água (R$36): bolinho de bacalhau servido com creme de moqueca e vinagrete picante de coentro

Akita (R$36): tempurá de camarão servido com aioli de limão siciliano

Santo Mar (R$28): peixe branco empanado com massa feita com cerveja, que acompanha batata doce rústica, sálvia crocante e maionese de limão e endrodill

Mato

Pointer (R$38): ragú de costela Black Angus cozida na cerveja da casa, servido com polenta frita e parmesão

Pastor Suíço (R$28): croqueta de costela com creme de fondue

Matilha

Cane Corso (R$140): chorizo Black Angus T-beef, acompanhado por pão de alho com catupiry, batata rústica, vinagrete e chimichurri

Vira lata Caramelo (R$42): queijo coalho empanado na farinha Panko, pesto de rúcula com parmesão e castanha de caju, tomate cereja confitado e maionese de alho

Capa Preta (R$55): milk-shake de chocolate com caramelo de coca-cola e um toque de Jack Daniel’s, complementado com chantilly.

Serviço

Vila Madalena: Rua Girassol, 396. (11)43717433. Todos os dias (18h às 0h)

Vila Mariana: Rua Dr. Amâncio de Carvalho, 303. (11)33844852. Seg. à qui. (18h às 23h), sex. (18h às 0h) e sáb. (12h às 16h e 18h às 0h).

Tatuapé: Rua Itapura, 1534. (11)22952215. Fechado às segundas-feira, ter. à qui. (18h às 23h), sex (18h à 0h), sáb. (12h às 0h) e dom. (12h às 23h).

Alphaville: Alameda Aldebarã, 14, Centro de Apoio II, Santana de Parnaíba. (11)26906514. Fechado às segundas-feiras, ter. à. sex. (18h às 0h), sáb. (13h às 16h e 19h às 0h), dom. (13h às 18h)

Curitiba: Rua Alferes ngelo Sampaio, 1744, Água Verde. (41)31212908. Todos os dias, exceto domingo (18h às 0h)