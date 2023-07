Carmella apresenta pratos inéditos no cardápio ‘All Day’

Sob o comando da organizadora de eventos Isabella de Barros e do chef confeiteiro Lucca Guilger, o Carmella dá continuidade às novidades do cardápio All Day do restaurante. As opções ficam disponíveis das 8h às 22h, na loja na Rua Vupabussu, no bairro de Pinheiros.

“Os novos pratos traduzem o novo momento da Carmella, sempre com experiências inéditas para nossos clientes”, explica Lucca Guilger.

Nas entradas, o restaurante traz berinjela recheada de ricota e mussarela (R$ 58), couve-flor gratinada ao molho mornay e farofa de pão (R$ 52) e polenta cremosa com fonduta de gorgonzola e cogumelos salteados (R$ 54).

Pappardelle com salmão, abobrinha e hortelã do Carmella Foto: Carmella

Já nos pratos frios, as pedidas inéditas são a salada de camarões grelhados com abacaxi tostado e farofa de pão com bacon (R$ 82, e sopa de tomate com queijo-quente (R$ 49). Ainda tem um novo sanduíche, como o carpaccio com rúcula, tomate confitado e tuille de parmesão (R$ 52).

Por fim, nos pratos quentes, spaghetti ao pesto com stracciatella de burrata e quenelle de tomate seco (R$69); pappardelle com salmão, abobrinha e hortelã (R$ 79) e filé mignon ao molho mostarda com batata gratinada ao funghi (R$ 94).

Já o polpettone de carne com penne ao limone e peito de frango empanado com arroz de brócolis e creme de milho, ambos R$ 69, são as novas sugestões no menu executivo, disponível de terça a sexta, das 11h30 às 15h, exceto feriados.

Sobre o Carmella

A Carmella nasceu em 2016 da união do chef confeiteiro Lucca Guilger e da organizadora de eventos especiais Isabella de Barros, com a ideia de oferecer doces com alta qualidade para se presentear.

Iniciada em um ateliê na Vila Madalena, a marca abriu, em 2021, sua primeira loja física, em Pinheiros, com os mesmos atendimentos individuais, mas também com vitrine de seus produtos e um café.

Além dos doces e chocolates já conhecidos, também é possível aproveitar uma refeição rápida, um cappuccino ou até um drink no espaço, amplo e agradável. Com campanhas que variam ao longo do ano, a Carmella cria estampas, feitas por artistas convidados.

Serviço

Endereço: Rua Vupabussu, 199, Pinheiros, São Paulo - SP

Horário de funcionamento: terça a sexta das 10-20h e sábado e domingo das 9h-20h

Telefone: (11) 93045-1989