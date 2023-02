Carnaval: 3 lugares para aproveitar a folia durante a madrugada

Há quem goste de aproveitar todos os minutos do Carnaval sem se preocupar. A boa notícia é que quem vive em São Paulo pode aproveitar sem se preocupar com horário, já que muitas casas seguirão abertas.

Para os foliões que querem sair na madrugada, a capital paulista oferece estabelecimentos para todos os gostos. Vale lembrar, ainda, que muitos dos estabelecimentos estão com programações temáticas para aproveitar até o último minuto.

Confira opções de bares que abrem na madrugada durante o feriado de Carnaval.

Bec Bar

Com espaço arborizado e salão amplo, o Bec Bar, situado na região de Pinheiros, oferece cervejas, beliscos e churrasco.

A casa funciona com horário estendido para quem quer prosseguir a noite pós-bloquinho e contemplará a clientela até às 1h.

R. Padre Garcia Velho, 72, Pinheiros. 99660-2161. 18h/01h.

Continua após a publicidade

Guilhotina Bar

Também com horário estendido até a 1h da manhã no período de Carnaval, o premiado Guilhotina é referência quando o assunto são bons drinques e trilha sonora animada.

Por lá, além de porções bem preparadas como a falafel (R$ 29) e o spicy chicken (R$ 35), que leva sobrecoxas de frango empanadas com molho de pimenta gouchang, é possível experimentar a carta de drinques do mixologista Spencer Amereno.

R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros. 3031-0955. 18h/01h; (Fecha dom.)

O Pasquim Bar e Prosa

Opção para quem estará na região da Vila Madalena durante o Carnaval, o Pasquim Bar e Prosa está com uma programação especial durante os dias de festividade.

Além do Camarote Pasquim, a casa vai oferecer o trio moscow mule (R$ 34) com três espumas autorais diferentes nos sabores manga com maracujá, gengibre e frutas silvestres.

Continua após a publicidade

Também aberto até a 1h, a casa oferece, para quem quiser aproveitar o bloco de Carnaval da casa, o festival de pastéis (a partir de R$ 34) e o festival de dadinhos de tapioca (a partir de R$ 36) ao longo dos dias de folia.

R. Aspicuelta,524, Vila Madalena. 99919-7767. 12h/03h (seg. e ter. 12h/01h).