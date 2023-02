Carrasco Bar oferece jantar harmonizado para celebrar o Valentine’s Day

Escondido dentro do premiado Guilhotina, o Carrasco Bar abriga uma experiência que vai além da coquetelaria. Com pouco mais de 25 lugares, o ambiente de inspiração marroquina entrega pratos bem executados.

Para celebrar o Valentine’s Day, no dia 14 de fevereiro, o chef Cassiano Oliveira elaborou um menu especial. Os pratos serão harmonizados com drinques elaborados para a ocasião pela mixologista Cris Negreiros.

Com cinco etapas, o jantar começa pelo prato jardim do carrasco, salada de folhas nobres, pancs com queijo camembert; seguido pelo crudo de atum com castanhas torradas, molho cítrico de limão siciliano e mel.

Para o tempo principal, a casa elaborou o linguini surf and turf, que leva camarões, polvo e barriga de porco.

Além disso, serão oferecidas duas sobremesas. O coffee baileys, verrine de café com creme de licor, e o cinnamon roll acompanhado de creme inglês e calda de frutas vermelhas.

Quanto aos drinques, o primeiro será harmonizado com as entradas e leva lilet, tônica calda de romã, kinkan e coalhada de maracujá. A bebida que acompanhará o linguine é feita à base de jerez fino, licor de amaretto, suco de maçã verde clarificado e bitter.

O drinque que harmoniza com a sobremesa leva cidra, licor de damasco e bitter.

O jantar sai a R$ 760 por casal, e é necessário reservar previamente pelo instagram do Carrasco Bar (@ocarrascobar). Vale lembrar, também, que as vagas são limitadas.

Serviço

R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros. 3031-0955. 19h/00h (Fecha dom.)