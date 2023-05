Casa de vinhos Andovino lança menu de pizzas artesanais

Nesta sexta-feira, 12 de maio, a partir das 17h, o wine bar Andovino estreia em seu cardápio quatro sabores da pizza artesanal Avidità, criada pelo chef Yuri Bonarde (ex-chef executivo Pizza da Moóca).

Os sabores no menu neste dia serão Margherita (molho de tomate, mozzarella, manjericão, a R$ 42), Pancetta defumada (molho de tomate, grana padano, pancetta defumada e manjericão, a R$ 45), Zucchini (molho de tomate, mozzarella, abobrinha, a R$ 42) e Mortadela de Cordeiro (molho de tomate, mortadela de cordeiro, mozzarella de búfala e grana padano, a R$ 47).

No evento, organizado pelos sócios Máurio Galera e Tiago Trigo, quem for ao Andovino terá a oportunidade de harmonizar suas pizzas Avidità com uma lista de vinhos dos novos parceiros da casa, a Inquilino Vinhos, com garrafas em tiragem limitada de pequenos produtores.

Pizza artesanal com vinho no Andovino Foto: Andovino

Veja as sugestões oferecidas no evento de lançamento:

Pizza Margherita – Sugestão de harmonização: Inquilino Vinhos Chardonnay – Taça: R$ 30 – Garrafa: R$ 100

Pizza Zucchini: Sugestão de harmonização: Inquilino Vinhos Chardonnay – Taça: R$ 30 – Garrafa: R$ 100

Pizza Mortadela de Cordeiro: Sugestão de harmonização: Inquilino Vinhos Cab. Sauvignon /Corbina – Taça: R$ 37 – Garrafa: R$ 130 ou Inquilino Vinhos Tannat – Taça: R$ 42 – Garrafa R$ 140

Pizza Pancetta: Sugestão de harmonização: Inquilino Vinhos Cab. Sauvignon /Corbina – Taça: R$ 37 – Garrafa: R$ 130 ou Inquilino Vinhos Tannat R$ 42 – Garrafa R$ 140

Serviço

Lançamento Avidità + Inquilino no Andovino

12 de maio, sexta-feira

A partir das 17h

Rua Oscar Freire, 2304 - Ao lado do Metrô Sumaré.