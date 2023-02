Março é o mês de aniversário da Carlos. Há 8 anos, o restaurante abria as portas ocupando uma casinha discreta e charmosa no coração da Vila Madalena. De lá para cá, a Carlos cresceu e ganhou um segundo endereço nos Jardins, mantendo seu propósito: utilizar as pizzas individuais, fermentadas lentamente, como veículo para apresentar o trabalho de artesãos cuidadosamente escolhidos.

Para comemorar a trajetória de quase uma década de funcionamento, Luciano Nardelli, argentino responsável pela casa, convidou seu conterrâneo Leo Lanussol (um dos criadores do icônico Proper, restaurante que funcionou até 2020 em Buenos Aires) para comandar a cozinha Carlos Jardins em duas noites especiais. “Já faz algum tempo que queríamos que o Leo viesse cozinhar aqui, mas a pandemia adiou nossos planos. Estou feliz que finalmente tenha dado certo”, conta Luciano.

Chef argentino convidado Leo Lanussol comanda a cozinha da Carlos Foto: Pablo Ortiz

Os jantares comemorativos ocorrem nos dias 1 e 2 de março e serão abertos ao público, com duas opções de menu completo, com quatro etapas cada. O primeiro deles é focado nos vegetais e o outro inclui ingredientes do mar, como anchovas de Ilhabela e ovas de peixe. Cada custa R$190 por pessoa e, para tornar a experiência ainda mais especial, é possível optar por uma harmonização de vinhos descontraída ─ cada taça sai a R$35. As reservas devem ser feitas pelo telefone (11) 3088-0666. Confira os menus completos:

Menu do Mar

Manteca defumada, anchovas de Ilhabela e pão na brasa

Crudo de peixe, leite de castanha e cítricos

Pizza Bianca, coalhada de ovelha, alecrim frito e botarga de Tainha

Doce de leite caseiro, pêssegos assados e maracujá

Menu da Terra

Salada de abacates, batata doce, folha de mostarda, chillies confitados e quinoa pop

Berinjela marinada com iogurte e amêndoas no forno a lenha, servida com burrata e harissa

Pizza de provolone, abóbora e chili

Chocolate, laranja e flor de sal

Serviço

Carlos Jardins

Al. Tietê, 658, Jardins. Telefone: (11) 3088-0666. Jantares especiais abertos para o público: Quarta, 1º de março, e Quinta-feira, 2 de março, das 18h às 23h30. Valor: R$190 por pessoa (sem bebidas).