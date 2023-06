Se você for fã de cogumelos, temos uma sugestão de onde comer em São Paulo. Até o dia 18 de junho, o 31 Restaurante estará disponibilizando um cardápio especial com foco nos fungos comestíveis. O outono é a época em que eles estão hidratados, frescos e surgindo em grande quantidade, principalmente na zona sul de São Paulo, em Parelheiros, segundo o chef Raphael Vieira, que utiliza justamente estes cogumelos neste menu temático.

O chef da casa, Raphael Vieira, fará seis opções, que vão desde os aperitivos até as sobremesas Foto: Gabriela Queiro | 31 Restaurante

Ok, mas o que comer lá? O responsável pela cozinha da casa fará seis opções, que vão desde os aperitivos até as sobremesas. As duas entradas são o missoshiro de cogumelos (R$ 24) e a salada de Macrolepiota e Eryngui (R$ 48). Em seguida, vêm os pratos principais, que se dividem entre Cozido de pinhão e Lactarius (R$ 60) e o Arroz de Lactarius e Chicken of the Woods (R$ 72).

Os doces servidos neste restaurante no centro de São Paulo provam que sobremesa com cogumelo também é possível ser feita. O Praliné de Eryngui (R$ 24) é a primeira alternativa, mas, para quem preferir, há o malte, cottage e compota de Shitake (R$ 34).

Serviço

R. Rego Freitas, 301, República. (11)33613384. Ter. à sex. (12h às 15h e 19h às 23h). Sáb. (12h às 16h e 19h às 23h). Dom. (12h às 16h)