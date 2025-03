Chef Oscar Bosch comemora 6 anos do Nit com novidades

Não que muita coisa tenha mudado, mas há seis anos, era uma batalha conseguir uma mesa no Tanit, melhor restaurante espanhol do Brasil. Não tinha como reservar, a calçada no meio dos Jardins lotava e quem estava dentro não fazia questão de sair. Eis que o imóvel colado a ele vagou.

“Poderia vir uma hamburgueria, uma pizzaria, uma coisa mais bagunceira, um público mais novo e ia atrapalhar o fluxo na espera”, relembra o chef Oscar Bosch, que, antes de decidir o que faria, alugou o espaço. Tinha sócio que queria ampliar o Tanit, tinha sócio que queria um bar de tapas. Sem entrar em detalhes, a resposta foi o Nit.

Com decoração e cardápio completamente diferentes, ele ganhou vida própria: “São pequenas porções de comida, as tapas, de diferentes países do mundo, que é onde consigo me recriar com mais liberdade, sem a bandeira da Espanha”.

O chef Oscar Bosch com o bao de pancetta no salão do Nit, nos Jardins. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: TIAGO QUEIROZ

Ok, o menu tem costela chinesa laqueada (R$ 78), ceviche com gel de batata, laranja e gengibre (R$ 67), rolls de steak tartar (R$ 48), mas sempre teve “tortilla de batatas, que é uma tapa super típica da Espanha e croquetas”. Gazpacho? Também, como na Andaluzia, com ovo cozido e jamón (R$ 59).

Além disso, já nasceu com uma paella a la marinera para ser compartilhada por três (R$ 290), um clássico espanhol, que o irmão mais velho nunca fez e que convive pacificamente com novidades como os crudos (mesmo que eles tenham stracciatella (R$ 72) e os patacones com tartar de atum (R$ 59).

“É o bar com as comidas que eu gosto de comer, com drinks muito fáceis de beber, onde coquetelaria e cozinha dão a mão”, define Oscar que, às vezes, sente um desejo irresistível pelo bao caseiro, recheado com pancetta, folhinha de shissô, molhinho de gochujang e maionese de curry e mel (R$ 66 com duas unidades).

Bao de pancetta e maionese de curry, uma das tapas de sucesso do Nit. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: TIAGO QUEIROZ

Na semana passada, o chef catalão festejou isso tudo com amigos. Chamou Márcio Silva, mixologista que criou a primeira carta de coquetéis do Nit, que até hoje tem hits como o Maracuya (uísque, maracujá e especiarias, R$ 51). Trouxe Thomas Troisgros do Rio, que no seu Toto, em Ipanema, também serve as receitas que lhe apetecem. Fez questão de ter snacks delicados de Tássia Magalhães, do Nelita.

No fim da noite, a saideira não foi a tarta de queso de sua abuela (R$ 43), nem o coquetel que ele mesmo criou, o Grape My Fruit (pisco, Aperol, grapefruit, tangerina e espuma de gengibre, R$ 49). Para uns foi a rabanada com Baileys e sorvete de crema catalana, para outros o Hibi-X-Cos (gim, Chambord, borbulhante de jabuticaba, framboesa e hibisco), ambas receitas inéditas.

A priori, nenhuma das duas entra no menu da casa. Pelo menos não desta... Oscar Bosch deve abrir um segundo Nit ainda este ano. Ao que tudo indica no rooftop do Cala del Tanit, no Itaim.

Nit Bar de Tapas

R. Oscar Freire, 153, Jardim Paulista. Ter. a qui., das 17h às 00h; sex. das 17h à 1h; sáb., das 12h à 1h; dom., das 12h às 22h. Tel.: (11) 3539-9795