Chef Patrícia Helú assina cardápio com produtos à base de plantas no Caracolla

O Caracolla, restaurante localizado na Vila Nova Conceição e comandado pela chef Patrícia Helú, está com um menu especial em maio. Até o final do mês, há a opção do menu Puravida, feito com alguns ingredientes da marca.

A experiência, que custa R$ 138, é composta por quatro tempos. Para recepcionar, a bebida refrescante Chámurai, que leva matchá, água de coco e hortelã. De entrada, é a vez do tartar de cenoura defumada, que já é um clássico da casa, com rosti de batata com manteiga de cacau e crocante de castanhas sabor bacon.

Tartar de cenoura na batata rosti Foto: Angelica Madelaine Seagram

Como principal, a chef preparou um spaghetti grano duro, molho branco de amêndoas com missô, tofu defumado e plant cheese -- que lembra o parmesão ralado. Já o brownie de paçoca com gotas de chocolate é preparado com pasta de amendoim, farinha de amêndoas, manteiga de cacau, proteína vegetal e cacau.

“Busquei trazer opções criativas, alinhadas com o propósito da marca e com o Caracolla”, diz Patrícia. Para isso, a chef mergulhou em uma pesquisa sobre os insumos e produtos que poderiam ser protagonistas para a formulação de receitas doces e salgadas. “O cardápio mostra como podemos incluir insumos de grandes marcas em opções saudáveis e saborosas”, diz a chef.

Serviço

Restaurante Caracollla. Rua Dina, 76 - Vila Nova Conceição. 12h/16h e 19h/22h30 (fecha 2a).