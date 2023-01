Chef que ocupa 3º lugar no 50 Top Pizza norte-americano oferece almoço harmonizado na La Braciera

O chef Pasquale Cozzolino, 3º lugar no ranking 50 Top Pizza norte-americano e 11º no mundial, desembarca no Brasil em 17 de janeiro para celebrar o Dia Mundial do Pizzaiolo.

A pizzaria La Braciera recebe o napolitano para preparar um almoço em seis etapas com harmonização de vinhos na unidade do Jardins. O menu, servido às 13h, custa R$ 195 ou R$ 250 com a harmonização.

Além do jantar, o chef napolitano oferece uma masterclass sobre o preparo da autêntica pizza napoletana para os entusiastas do prato. O valor do workshop sai por R$ 199. Tanto o almoço quanto a masterclass podem ser adquiridos pelo Whatsapp (11) 94114-1120.

Experiência Gastronômica

Pizza Carbonara

Leva fior di latte, ovo, guanciale, queijo pecorino romano e pimenta-do-reino preta.

Panzerotta

A pizza panzerotta lembra um tradicional salgado chamado “panzerotti”, que leva fonduta de queijo parmesão, mussarela fior di latte, linguiça e croquetes de batata.

Speck

Simples, a pizza Speck leva somente presunto de parma, abobrinhas e mussarela fior di latte.

Calzone

O calzone especial do jantar leva manjericão, tomates, mussarela, salame ou presunto cozido e queijo parmesão.

Batata roxa e linguiça

Leva somente creme de batatas roxas, provolone ou mussarela fior di latte e linguiça.

Serviço

Jantar Harmonizado com Pasquale Cozzolino

Local: La Braciera - Alameda Lorena, 1040, Jardim Paulista

Telefone para reserva: (11) 94114-1120

Dia: 17 de janeiro

Funcionamento: Domingo a quinta das 18h às 23h. Sexta e sábado das 18h às 00h.