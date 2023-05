A culinária brasileira vem sendo cada vez mais valorizada pelos chefs da nação. E não só ao falar de sua importância, mas também ao apresentá-la nas criações de pratos e eventos, como o que a chef Bel Coelho vai fazer no restaurante Cuia, em São Paulo.

Para deixar o evento ainda mais enriquecido nos quesitos cultural e gastronômico, Bel convidou a chef Ieda de Matos

Para deixar o evento ainda mais enriquecido nos quesitos cultural e gastronômico, Bel convidou a chef Ieda de Matos. Juntas, elas farão um jantar na próxima segunda-feira (8) que será repleto de ingredientes e preparos tradicionais.

O Jantar Ayabás será em homenagem às orixás da diáspora africana no Brasil, como Iemanjá, Nanã, Oxum, Ewá e Obá. O menu custará R$ 340 e terá seis etapas, começando pelas entradas de croquete de xinxim de pato, lambão com molho de coco fermentado; acarajé e vatapá de batata-doce; caldo de lambreta; e manjuba crocante com efó de taioba e dengué.

O menu custará R$ 340 e terá seis etapas, começando pelas entradas

Como prato principal, será servida a almôndega de cabrito com vatapá de milho criolo e pipoca de manteiguinha e, como opções de sobremesas, sorvete de gema, banana brulée, gelatina de melaço de cana, ado e caramelo de especiarias brasileiras.

Como complemento da experiência, o evento ainda oferece harmonização de bebidas por R$ 160 a mais no valor, contando com cerveja Nativa, sour com bacuri produzida pela Blondine, vinho branco do projeto Tão Longe, Tão Perto, vinho Clarete, tinto da vinícola gaúcha Era dos Ventos e Aluá, uma bebida fermentada ancestral, de origem afro-indígena.

Para participar do evento, veja todas as informações e reserve seu horário (19h ou 21h30) pelo e-mail eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp: 11 97617-9154.

Serviço

Edifício Copan: Avenida Ipiranga, 200, loja 48, Centro (Livraria Megafauna). 08/05, 19h ou 21h30. Reservas pelo e-mail eventos@cuiacafe.com.br ou pelo WhatsApp (11 97617-9154)