O Atto - antiga casa da atriz brasileira Cacilda Becker - está comemorando seu primeiro ano como restaurante e, por isso, a chef e responsável pela casa, Luiza Hoffmann, decidiu fazer uma celebração especial.

A profissional está recebendo diversos nomes para preparar jantares em conjunto. No próximo dia 22, será a vez da chef do Clos Wine Bar, Elisa Fernandes - que também cozinhou para o presidente Lula recentemente.

A entrada conta com vieiras gratinadas com manteiga à provençal e crocante de pão Foto: Lais Acsa | Atto

Juntas, elas farão um conjunto de opções que começa com o couvert de cesta de pães, hommus, queijo boursin e vela de manteiga, que você poderá acender e usar como acompanhamento para os pães após a manteiga amolecer. A entrada, por sua vez, conta com vieiras gratinadas com manteiga à provençal e crocante de pão, também conhecidas como Vieiras do Clos.

A sobremesa fica por conta do choux de frutas vermelhas com recheio aveludado de baunilha Foto: Lais Acsa | Atto

Os pratos principais são a Pescada & Camarão à Hoffmann ao molho de páprica com batatas douradas, e Entrecôte com purê de abóbora ao molho vierge e tempurá de espinafre. E, para terminar, a sobremesa fica por conta do choux de frutas vermelhas com recheio aveludado de baunilha. O menu completo sai por R$ 218.

Serviço

R.Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi. 22/07 (19h às 23h30). Telefones para reserva: (11)30780203 e (11)948100000. Local pet friendly. Aceita cartões de crédito e débito e tickets (Sodexo e Alelo). Valet R$ 30