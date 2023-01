Chefs premiados promovem jantar especial no restaurante Origem, em Salvador

A primeira edição do projeto “Origem Convida” de 2023 acontece no dia primeiro de fevereiro. Fabrício Lopes e Lisiane Arouca, do Origem, localizado em Salvador, na Bahia, recebem Eduardo Ortiz e Luana Sabino, do Metzi e Rubens Salfer, chef-executivo do D.O.M.

Será oferecido um jantar em 12 etapas com snacks, entradas, pratos principais e sobremesa. Dentre as promessas da noite estão o mole branco com couve-flor, jambu e tucupi negro e o taco de siri, mole de formiga saúva, limão e palito dos convidados do Metzi, além das ostras com tomate e manjericão e a rabada com cará e pimenta de cheiro do chef Rubens.

O chef Fabrício Lemos também elabora uma feijoada do mar com arroz de coco e farofa de dendê como acompanhamento às vésperas do Dia de Imenjá.

O menu-degustação sai por R$ 320 por pessoa. Vale lembrar que é necessário reservar previamente por meio do número (71) 99202-4587.

Além do jantar, o evento apresenta aos convidados as iniciativas do Instituto Ori, coletivo que desenvolve pesquisas sobre a valorização dos ingredientes frutos dos cinco biomas da Bahia.

Serviço

Origem Convida

Quando: 1 de fevereiro.

Horário: 19h.

Local: Alameda das Algarobas 74, Caminho das Árvores, Salvador (BA).

Reservas (71) 99202-4587